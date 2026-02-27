Dinópolis inicia la temporada de su 25 aniversario

Las siete sedes de Territorio Dinópolis comienzan temporada en un año muy especial. Fue un 1 de junio de 2001 cuando Dinópolis abrió sus puertas por primera vez y desde entonces han sido muchos los cambios que ha vivido, desde la oferta de ocio y divulgación hasta la apertura de sedes en la provincia turolense y los hallazgos científicos gracias a la Fundación Paleontológica. La gerente de Dinópolis, Higinia Navarro explica que es un año muy especial y que poco se parece el Dinópolis del inicio a hoy en día, "hemos sabido encontrar la fórmula de éxito en la unión del ocio con la investigación científica que llevan a cabo los paleontólogos de la Fundación".

Entre las novedades con las que se va a sorprender a los visitantes destaca un nuevo espectáculo de títeres de humor titulado “Turol Jones y el Tricerachispas Requetefósil” en el que Indi Ana y Turol Jones, acompañados por Torico Rex van a vivir una nueva aventura en la que tendrán que enfrentarse a un villano y esquivar peligros. Eso sí, los niños deberán ayudarles a superar todas las trabas. Esta novedad se suma a la renovación de iluminación y la incorporación de más tecnología y diseño que se ha ido cambiando.

Las sedes también se han ido renovando, una de las actuaciones que destaca Higinia Navarro es la de Legendark en la sede de la localidad turolense de Galve y que se presentó recientemente. En esta ocasión se ha realizado una nueva exposición en la que se diferencian dos espacios en los que se muestran fósiles y réplicas de huesos y huellas de dinosaurios, pero también de plantas y animales que convivieron conjuntamente en esta zona en el Jurásico Superior y en el Cretácico Inferior como el Aragosaurus ischiaticus, el Allosaurus o el Iguanodon galvensis.

Pero en este año tan especial, Dinópolis celebra su 25 aniversario y lo va a hacer recibiendo al visitante 4 millones. Sin duda, será una persona muy especial, por lo que se le premiará de una forma también especial. Al igual que a todos los que nacieron en 2001 y que visiten Territorio Dinópolis durante 2026, que entrarán gratis al parque paleontológico. Pero van más allá, y como indica Higinia Navarro, quienes vengan y hayan nacido el 1 de junio de 2001, tendrán la entrada gratuita al parque de por vida.

La temporada de Territorio Dinópolis, de Dinópolis y sus siete sedes en la provincia de Teruel, se prolongará hasta el 30 de diciembre y toda la información actualizada de horarios y actividades se puede consultar en su web www.dinopolis.com y las redes sociales del parque @dinopolisteruel