Dinópolis Teruel superará los 4 millones de visitantes en 2026

El parque paleontológico ha cerrado la temporada 2025 con un crecimiento del 11% y encara su vigésimo quinto aniversario como un referente en el sector de la ciencia y el ocio.

Redacción

Teruel |

DINOPOLIS
Reunión del consejo de administración de Dinópolis | Dinópolis

Dinópolis superará los 4 millones de visitantes a lo largo de este año 2026. El parque paleontológico ha celebrado este viernes un consejo de administración en el que se ha dado a conocer el balance de resultados de la última temporada, en la que 152.816 personas eligieron Dinópolis y sus sedes para disfrutar del apasionante mundo de la Paleontología y los dinosaurios.

El consejero de Turismo, Manuel Blasco, ha recordado que Dinópolis cumplirá 25 años el próximo mes de junio, "siendo todo un importante referente para la economía de la provincia"

Dinópolis arrancará su nueva temporada el próximo 28 de febrero.

