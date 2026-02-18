Dinópolis reabre la sede de Legendark en Galve

Hoy ha reabierto sus puertas Legendark, la subsede de Dinópolis ubicada en Galve, que tuvo que someterse a un proceso de remodelación tras los daños ocasionados por las inundaciones de 2024.

Se ha invertido más de medio millón de euros en la mejora de las instalaciones y en los nuevos contenidos museográficos del centro. Desde el año 2003 han pasado por allí 122.000 personas, lo que para el consejero de Turismo, Manuel Blasco, supone "un claro ejemplo del éxito que hemos conseguido al combinar ciencia y ocio".

Inhospitak, en Peñarroya de Tastavins, y Región Ambarina, en Rubielos de Mora, serán las próximas subsedes en renovar sus instalaciones, de una forma similar a cómo se ha hecho con Legendark, con el refuerzo de sus contenidos audiovisuales, a través de la producción de nuevos vídeos, la instalación de dos pantallas de vídeo y otra led y varios collages retroiluminados.