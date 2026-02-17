Nueva denuncia contra el desarrollo de las renovables

LEER MÁS Forestalia invertirá 12.000 millones para construir tres centros de datos

El documento recoge presuntas ilegalidades como tratos de favor hacia la compañía, la externalización de evaluaciones ambientales o la fragmentación de macroproyectos en múltiples sub-parques como el Clúster del Maestrazgo.

Desde la Plataforma recalcan que llevan mucho tiempo denunciando estas irregularidades y consideran que la investigación que la UCO está realizando a Forestalia está justificada. Su portavoz, Javier Oquendo, pide que se suspendan cautelarmente todos los proyectos impulsados por la empresa.

Para la plataforma, en muchos casos se han incumplido los hitos relativos a la obtención de la autorización administrativa previa, por tanto la administración denunciada, que en este caso sería la dirección general de energía y minas, estaría manteniendo de forma fraudulenta la tramitación de unas autorizaciones caducadas.

El detalle de las causas que justifican esta actuación se justifica en el informe al que nos referimos en la anterior comunicación que está a disposición de todos los interesados. De acuerdo a todo lo expuesto, durante los procesos de investigación en curso o de los

que se puedan suscitar a raíz de esta denuncia, solicitamos la paralización de todas las tramitaciones de implantación de instalaciones relacionadas con energías renovables en tanto no exista garantía jurídica de su plena legalidad.