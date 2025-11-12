Forestalia invertirá 12.000 millones para construir tres centros de datos

La empresa aragonesa de energía renovable Forestalia impulsará el Proyecto Búfalo, con tres centros de datos en las localidades zaragozanas de Magallón, Botorrita y Alfamén. La inversión total asciende a 12.048 millones de euros y creará en ocho años 30.000 puestos de trabajo en fase de construcción y 3.000 empleos cuando estén operativos. Se espera que las obras puedan comenzar en el horizonte 2028-2030.

La particularidad de estos centros de datos impulsados por Forestalia es el autoconsumo renovable, que proveerá el 50% de la energía necesaria. Para el resto de suministro, ya tienen permiso para el acceso a la Red Eléctrica en las tres subestaciones de Magallón, María y Vientos.

Se trata del segundo proyecto con mayor inversión en nuestra comunidad y el segundo en centros de datos que se realiza con capital aragonés. Un hecho que ha destacado el presidente de Aragón, Jorge Azcón, quien apunta a la creación de un “ecosistema” en torno a los centros de datos “que atraerá empresas y empleo”.

Con este proyecto, la inversión anunciada en Aragón asciende a 70.000 millones de euros, y más de 60.000 corresponden a centros de datos. Azcón asegura que es una cifra “astronómica” con un “gran impacto” en la economía aragonesa. “Estamos viviendo una transformación inédita. Aragón va a ser una comunidad autónoma líder que será motor económico de España”, ha declarado el presidente.