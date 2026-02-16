MUNICIPAL

Teruel tendrá nuevos autobuses antes de que finalice 2026

El ayuntamiento de la capital ha aprobado hoy en pleno la estructura de costes de este servicio.

Redacción

Teruel |

El ayuntamiento de la capital ha aprobado hoy en pleno la estructura de costes del nuevo servicio de autobús urbano, en el que la empresa adjudicataria tendrá que invertir cerca de 5 millones de euros, que incluyen los gastos de mantenimiento de paradas y marquesinas, así como la compra de los nuevos vehículos, que tendrán dos tamaños diferentes según el recorrido a realizar.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha destacado que "por primera vez los autobuses llegarán a los barrios periféricos de la ciudad, como Carrel, Arrabal y San Julián".

Por otra parte, el ayuntamiento lanzará en los próximos días una nueva campaña publicitaria para que vecinos y trabajadores del Centro Histórico soliciten sus permisos ante la entrada en vigor de la ordenanza de peatonalización el próximo 8 de abril.

