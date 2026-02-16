Teruel tendrá nuevos autobuses antes de que finalice 2026

El ayuntamiento de la capital ha aprobado hoy en pleno la estructura de costes del nuevo servicio de autobús urbano, en el que la empresa adjudicataria tendrá que invertir cerca de 5 millones de euros, que incluyen los gastos de mantenimiento de paradas y marquesinas, así como la compra de los nuevos vehículos, que tendrán dos tamaños diferentes según el recorrido a realizar.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha destacado que "por primera vez los autobuses llegarán a los barrios periféricos de la ciudad, como Carrel, Arrabal y San Julián".

Por otra parte, el ayuntamiento lanzará en los próximos días una nueva campaña publicitaria para que vecinos y trabajadores del Centro Histórico soliciten sus permisos ante la entrada en vigor de la ordenanza de peatonalización el próximo 8 de abril.