Agotados los más de 10.000 abonos para la Final a 6 de la Euroliga en Zaragoza

Zaragoza se vuelca de manera definitiva, si es que no lo había hecho ya, con el baloncesto femenino. La gran victoria cosechada por Casademont ante Praga, y que le dio el pase a la Final a 6 de la Euroliga, ha disparado el ritmo de venta de abonos para esa fase que se disputará en la capital aragonesa. De hecho, la cifra supera ya los 10.000.

Así lo ha anunciado Casademont Zaragoza en la mañana de este viernes, vendiéndose cerca de 4.500 desde el mismo momento en que finalizó el encuentro el pasado miércoles en el Pabellón Príncipe Felipe. La gran dinámica de las de Carlos Cantero ha instaurado el derecho a soñar en la ciudad y la afición ha respondido de la mejor manera posible.

Ya no quedan abonos, mientras que los últimos pases de día saldrán a la venta el 22 de marzo.

Ya hay cuatro equipos confirmados además de Casademont, con Girona como el otro representante español, y con Fenerbahce, Landes y Galatasaray completando la terna. Falta conocer el último integrante, que saldrá de la eliminatoria entre Reyer Venezia y Familia Schio, dirigido este último por el aragonés Víctor Lapeña.