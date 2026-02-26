Casademont Zaragoza sella su derecho a soñar

Casademont Zaragoza femenino sigue escribiendo su historia con letras de oro y con una velocidad vertiginosa. La proyección de este club parece no tener fin y daba un paso espectacular en su trayectoria con el acceso a la Final a 6 de la Euroliga. Victoria ante Praga por 73-66 que ponía el 2-0 en la eliminatoria ante un rival que cedía su corona de campeón de la máxima competición continental en la pista donde, precisamente, la consiguió hace unos meses.

Desde el recibimiento se percibía un aroma de choque muy especial, no sólo para plantilla y cuerpo técnico, sino para toda la ciudad de Zaragoza. Decenas de aficionados acompañaron a las jugadoras desde su llegada al Pabellón Príncipe Felipe, que prácticamente llenaron a rebosar los 9.215 espectadores que se dieron cita. Una de las mejores entradas de la historia que vivieron un vibrante partido de basket.

Con la dirección sobresaliente de Carlos Cantero y la perfecta ejecución de sus guerreras, Casademont lideró el choque desde el inicio, se despegó en el tercer cuarto y supo sufrir en el último para vencer por siete puntos, aunque la renta llegó a rondar los 20 durante bastantes minutos.

La fiesta se desató en grada y parqué con el bocinazo final, despertando de nuevo el lema que desde las butacas se podía leer: "Derecho a soñar".

La Final a 6 se disputa del 15 al 19 de abril en la capital aragonesa. Tendrá que esperar al próximo martes Casademont para conocer su rival de cuartos, que será el derrotado en la eliminatoria entre Landes y Galatasaray que marcha 1-1.