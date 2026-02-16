BALONCESTO

Semana clave en Euroliga para Casademont Zaragoza

Llega la semana del arranque del play-in de Euroliga femenina, en el que Casademont Zaragoza se mide al actual campeón del torneo. Las de Carlos Cantero disputan el primer partido de la eliminatoria, al mejor de tres, en la pista de Praga este miércoles a las 19.00 horas.

Francisco Javier Castarlenas

Zaragoza |

Helena Pueyo será clave en el duelo ante Praga
Helena Pueyo será clave en el duelo ante Praga | Casademont Zaragoza

El camino a la Final a 6 de la Euroliga femenina, que se disputará un año más en Zaragoza, exige subir un escalón más. Probablemente el de mayor dificultad hasta ahora. Arranca esta semana el play-in de la máxima competición continental con Casademont Zaragoza como protagonista y con un rival del más alto nivel.

Será a las 19.00 horas de este miércoles cuando Casademont salte a la pista de Praga, actual campeón de Euroliga, para disputar el primer choque de esta eliminatoria que se decide al mejor de tres. Es decir, necesitan dos victorias las mañas para cumplir el sueño de estar entre los seis mejores de Europa.

La cita es de máxima dificultad, pero llegarán las de Carlos Cantero con la sensación de haber superado un pequeño bache. Tras dos derrotas ligueras, se deshacían en la última jornada de Gernika, recuperando la intensidad y el acierto en el lanzamiento necesario para volver a encadenar una racha triunfal.

No estarán solos plantilla y cuerpo técnico ya que desde el club se organizó viaje, por lo que por lo menos 150 aficionados animarán a las zaragozanas en la pista checa.

