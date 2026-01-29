Casademont Zaragoza roza la gesta en Turquía

Decía el entrenador de Casademont Zaragoza femenino, Carlos Cantero, en la previa del choque de Euroliga ante Fenerbahce que el objetivo era llegar con vida a los últimos minutos de partido. Y vaya si lo hizo su equipo. Tuvo en su mano la victoria con un triple sobre la bocina que no quiso entrar, tras rebotar de manera casi cómica en el aro para acabar marchándose fuera.

Campeaba el 69-67 en el electrónico y ese triple de Helena Pueyo hubiera puesto la guinda a otra gesta del conjunto maño, que sigue demostrando estar en un fenomenal estado de forma. Supo reponerse a la calidad turca, el mejor equipo de Europa, para remontar un marcador muy adverso, colocarse por delante e incluso fallar algunos tiros fáciles bajo canasta que hubieran allanado el camino al triunfo que no llegó.

Las cuentas ahora quedan fáciles. Casademont se clasificará para play-in ganando a DVTK el próximo miércoles. Será tercero de grupo si en el Venezia - Valencia ganan las visitantes y cuarto si vencen las italianas. En caso de que Casademont pierda, necesitará para estar en el play-in que sean las italianas las que se impongan para entrar como cuarto de grupo.

Por su parte, el masculino caía en Atentas ante Peristeri y queda eliminado con todavía dos jornadas por disputar de la FIBA Europe Cup.