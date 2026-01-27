BALONCESTO

Bell-Haynes dice adiós a la temporada y Casademont anuncia su sustituto

Nuevo revés a las aspiraciones de Casademont Zaragoza, que está atravesando una campaña para olvidar. Bell-Haynes deberá pasar por el quirófano para solventar su lesión en la mano y dice adiós a la temporada. El club ha anunciado que su sustituto es Isaiah Washington.

Francisco Javier Castarlenas

Zaragoza |

El equipo está teniendo una mala temporada en cuanto a lesiones | Casademont Zaragoza

Casademont Zaragoza ha dado la peor de las noticias a nivel deportivo. Uno de sus mejores jugadores, quizás sólo superado esta temporada por el capitán, Santi Yusta, ha caído lesionado y se perderá entre cuatro y seis meses. Es decir, que dice adiós a tener minutos esta campaña de manera muy prematura.

Es el caso de Trae Bell-Haynes, quien acumula partidos jugando con claras muestras de dolor, visibles desde pista y grada, y tendrá que ser intervenido de su mano izquierda. Concretamente, sufre una rotura completa del ligamento escafolunar. Como explican en el parte médico, la consecuencia es una inestabilidad en ambos huesos del carpo, que le ocasiones desplazamiento de ambos, con dolor e incapacidad funcional.

El club detalla que la lesión se produce el pasado 10 de enero en el partido contra Gran Canaria, tras un traumatismo que obligó a Bell-Haynes a abandonar la cancha durante unos minutos.

Eso sí, el canadiense ya tiene recambio. Se trata de Isaiah Washington, base que procede del Nizhny Novgorod de la Liga rusa, con quien ha promediado esta campaña 15,1 puntos, 5,9 asistencias y 4,2 rebotes. Se incorporará en los próximos días a las órdenes de Jesús Ramírez.

