BALONCESTO

Doble victoria para Casademont Zaragoza en la jornada europea

Necesitaban los equipos masculino y femenino de Casademont Zaragoza ganar para seguir con vida en sus respectivas competiciones europeas y ambos hacían muy bien su trabajo. Los de Ramírez se imponían por 75-94 en la cancha de Dinamo Sassari, mientras que las de Cantero lo hacían ante DVTK por 60-79.

Francisco Javier Castarlenas

Zaragoza |

Yusta se marchó por encima de los 30 de valoración
Yusta se marchó por encima de los 30 de valoración | Casademont Zaragoza

Miércoles europeo para los equipos de Casademont Zaragoza, que estaban obligados a vencer para no quedar contra las cuerdas en sus respectivas competiciones. Supieron entender y manejar la presión para imponerse en sus duelos, demostrando que están muy vivos y con opciones de clasificación a la siguiente fase.

Primero lo hacía el femenino, que visitaba a DVTK, colista del grupo. Lo hacía sin Carla Leite, todavía entre algodones por sus molestias en la rodilla, pero con Aminata Gueye recuperada. Desde el primer minuto demostraban ser superiores y obviaban cualquier tipo de relajación, dominando de principio a fin sin dejar espacio a la sorpresa. Esto supuso una victoria cómoda, por 60-79, donde Helena Pueyo brillaba por encima de todas con 21 puntos, 5 robos y 28 de valoración.

Con este triunfo, Casademont sigue cuarto en su grupo, donde Landes daba la sorpresa venciendo a Fenerbahce y Valencia se deshacía en el Roig Arena de Venezia. Las valencianas serán el próximo rival europeo de Casademont, el miércoles en el Príncipe Felipe a las 20.00 horas.

Poco más tarde arrancó el choque del masculino, que no había comenzado bien la segunda fase de grupos de la FIBA Europe Cup, encajando dos derrotas. Lo hacía en la cancha italiana del Dinamo Sassari, en un encuentro donde pese a los altibajos los de Ramírez fueron superiores a su rival y vencían por 75-94. Grandes actuaciones las de Santi Yusta y Devin Robinson, ambos con 23 puntos y en el caso del capitán superando los 30 de valoración.

En el otro partido del grupo, PTKM ganó a Peristeri y lidera con tres triunfos, uno más que los griegos y dos más que Casademont. Peristeri será precisamente el próximo rival aragonés, también el miércoles a las 19.00 horas.

