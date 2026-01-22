Exhibición y paso adelante de Casademont Zaragoza en Euroliga

El aroma a partido grande está sentando muy bien a Casademont Zaragoza femenino desde hace tiempo. El conjunto maño está convencido de poder seguir adelante en la Euroliga y lo demuestra en cada jornada, sea quien sea el rival que tenga delante. Ante Valencia Basket cumplieron sobradamente: victoria por 81-71 y un gran juego que deleitó a los presentes.

Más de 8.400 personas se dieron cita en el Pabellón Príncipe Felipe para vivir la antepenúltima jornada de la segunda fase de grupos de Euroliga. Y las de Carlos Cantero no defraudaron a nadie. Superiores desde el primer minuto ante un buen Valencia Basket, imponiéndose en el tanteo en cada uno de los cuatro cuartos y sabiendo gestionar ventajas por encima de los diez puntos.

Dentro de la buena actuación colectiva, destaca el partido de Merritt Hempe, con 20 puntos y 20 de valoración. También llegó a esos créditos de eficiencia Nadia Fingall, de nuevo inmensa en ambos lados de la pista. Carla Leite recuperó sus buenas sensaciones o Helena Pueyo brilló con siete asistencias.

En definitiva, una victoria importantísima que aúpa al tercer puesto del grupo a Casademont, con las mismas que Valencia. Hoy necesita que Fenerbahce gane en Venezia para seguir dependiendo de sí mismo, valiéndole ganar en Estambul o, más factible, a DVTK en el Príncipe Felipe en la última jornada.