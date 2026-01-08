BALONCESTO

Casademont Zaragoza sigue haciendo historia

Finalizada la primera vuelta en la Liga Femenina Endesa, Casademont Zaragoza ha cuajado la mejor actuación de su historia, consiguiendo además el premio final de acabar como líder en solitario. Su victoria ante IDK y la derrota de Girona en la cancha de Gernika permite a las de Cantero ser campeonas de invierno.

Francisco Javier Castarlenas

Zaragoza |

Helena Pueyo y Laia Flores reflejan la alegría de las zaragozanas
Helena Pueyo y Laia Flores reflejan la alegría de las zaragozanas | Casademont Zaragoza

El paso adelante que daba Casademont Zaragoza femenino en la confección de su plantilla, apostando por jugadoras importantes conocedoras de la Liga Endesa o por estrellas emergentes como Carla Leite, ha dado su fruto en cuanto a resultados. Finalizada la primera vuelta de la competición, las de Carlos Cantero acaban como líderes y, por tanto, campeonas de invierno.

Un balance prácticamente inmaculado, con 14 victorias y una sola derrota en la cancha de Gernika, lo dice absolutamente todo sobre el rendimiento del cuadro maño. Precisamente allí, en Gernika, se gestó también una de las grandes sorpresas de la última jornada: las vascas vencieron a Girona, lo que permitía a Casademont alzarse al liderato en solitario.

Esto esconde otro gran premio, de cara a la próxima edición de la Copa de la Reina. Las zaragozanas disputarán su primer partido en jueves, por lo que, en caso de superar esa ronda, tendrán un día más de descanso en unas hipotéticas semifinales.

Todo en un arranque de año donde también consiguieron levantar al cielo del Palacio de los Deportes de Huesca el título de la Supercopa y donde también están vivas en la segunda fase de grupos de la Euroliga. Casademont Zaragoza cuaja así su mejor primera vuelta de la historia y demuestra estar preparado para seguir escribiendo páginas de oro.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer