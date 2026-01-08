Casademont Zaragoza sigue haciendo historia

LEER MÁS Casademont Zaragoza también reina en Europa

El paso adelante que daba Casademont Zaragoza femenino en la confección de su plantilla, apostando por jugadoras importantes conocedoras de la Liga Endesa o por estrellas emergentes como Carla Leite, ha dado su fruto en cuanto a resultados. Finalizada la primera vuelta de la competición, las de Carlos Cantero acaban como líderes y, por tanto, campeonas de invierno.

Un balance prácticamente inmaculado, con 14 victorias y una sola derrota en la cancha de Gernika, lo dice absolutamente todo sobre el rendimiento del cuadro maño. Precisamente allí, en Gernika, se gestó también una de las grandes sorpresas de la última jornada: las vascas vencieron a Girona, lo que permitía a Casademont alzarse al liderato en solitario.

Esto esconde otro gran premio, de cara a la próxima edición de la Copa de la Reina. Las zaragozanas disputarán su primer partido en jueves, por lo que, en caso de superar esa ronda, tendrán un día más de descanso en unas hipotéticas semifinales.

Todo en un arranque de año donde también consiguieron levantar al cielo del Palacio de los Deportes de Huesca el título de la Supercopa y donde también están vivas en la segunda fase de grupos de la Euroliga. Casademont Zaragoza cuaja así su mejor primera vuelta de la historia y demuestra estar preparado para seguir escribiendo páginas de oro.