La S.D. Huesca anuncia la llegada de Jaime Seoane

Semanas de mucho movimiento en la Sociedad Deportiva Huesca, que está viviendo un mercado de fichajes que difícilmente olvidará. En los últimos días ha visto cómo se tenía que desprender de dos de sus piezas imprescindibles, con el pago de la cláusula de rescisión de Ángel Pérez, que se marcha al Alavés, y de Kortajarena, camino del fútbol saudí.

Por lo tanto, era momento de que Ángel Martín González, director deportivo, reaccionara con celeridad para que afecte lo menos posible al rendimiento del equipo de Jon Pérez Bolo. Y hoy el club ha confirmado de manera oficial que Jaime Seoane regresa a la Sociedad Deportiva Huesca.

El futbolista, que actúa principalmente como centrocampista ofensivo, llega con la carta de libertad bajo el brazo y firma por lo que resta de campaña. Es su segunda etapa en la capital altoaragonesa, habiendo vestido su camiseta en 77 partidos entre tres temporadas, en Primera y Segunda División, anotando 16 goles.

Seoane ya se ha ejercitado a las órdenes de Jon Pérez Bolo y será el míster quien decida si está ya listo o no para recibir al Cádiz este domingo en El Alcoraz.