Nuevos fichajes para Real Zaragoza y S.D. Huesca

Día de fichajes para los representantes aragoneses en LaLiga Hypermotion. El Real Zaragoza ha sellado su primera incorporación: llega cedido hasta final de temporada Rober González, jugador que procede del NEC Nijmegen holandés y que puede actuar en todas las posiciones del ataque, especialmente en banda derecha y detrás del punta.

El técnico, Rubén Sellés, se ha mostrado contento con la llegada de este jugador zurdo, que aterriza también para compensar la ausencia durante meses de Paulino de la Fuente, aquejado de problemas en la rodilla. Ya se ha ejercitado junto al resto de sus compañeros y puede entrar en la convocatoria para recibir este domingo al Castellón.

Por su parte, la Sociedad Deportiva Huesca ha anunciado el fichaje de Álex Cantero, que aterriza en la capital altoaragonesa con la carta de libertad. Suele actuar como extremo y llega para aportar algo más a la parcela ofensiva de la escuadra dirigida por Jon Pérez Bolo.

Su presencia en la lista para viajar a Andorra depende del míster, al igual que la de Jordi Escobar, delantero anunciado hace unos días y que podría debutar esta jornada con el cuadro oscense.