Nuevos fichajes para Real Zaragoza y S.D. Huesca

El Real Zaragoza y la Sociedad Deportiva Huesca han anunciado nuevas incorporaciones para reforzar sus plantillas. Los maños han anunciado su primer fichaje, Rober González, que llega cedido de Holanda. Por su parte, los oscenses firman libre a Álex Cantero para mejorar su parcela ofensiva.

Francisco Javier Castarlenas

Zaragoza |

Rober González recala como cedido hasta final de temporada
Día de fichajes para los representantes aragoneses en LaLiga Hypermotion. El Real Zaragoza ha sellado su primera incorporación: llega cedido hasta final de temporada Rober González, jugador que procede del NEC Nijmegen holandés y que puede actuar en todas las posiciones del ataque, especialmente en banda derecha y detrás del punta.

El técnico, Rubén Sellés, se ha mostrado contento con la llegada de este jugador zurdo, que aterriza también para compensar la ausencia durante meses de Paulino de la Fuente, aquejado de problemas en la rodilla. Ya se ha ejercitado junto al resto de sus compañeros y puede entrar en la convocatoria para recibir este domingo al Castellón.

Por su parte, la Sociedad Deportiva Huesca ha anunciado el fichaje de Álex Cantero, que aterriza en la capital altoaragonesa con la carta de libertad. Suele actuar como extremo y llega para aportar algo más a la parcela ofensiva de la escuadra dirigida por Jon Pérez Bolo.

Su presencia en la lista para viajar a Andorra depende del míster, al igual que la de Jordi Escobar, delantero anunciado hace unos días y que podría debutar esta jornada con el cuadro oscense.

