FÚTBOL

Pulido confirma que su ciclo en el Huesca ha terminado

El capitán de la Sociedad Deportiva Huesca, Jorge Pulido, ha anunciado este jueves en rueda de prensa que su ciclo en el conjunto altoaragonés ha finalizado. Se marchará al Almería, con quien ya existe acuerdo, a expensas de conocer si lo hará de manera inmediata o a partir del próximo 30 de junio.

Francisco Javier Castarlenas

Zaragoza |

El capitán abandonará Huesca tras nueve temporadas
El capitán abandonará Huesca tras nueve temporadas | LaLiga Hypermotion

Era un secreto a voces, pero hoy el protagonista de la historia lo ha confirmado en rueda de prensa ante los medios de comunicación. Jorge Pulido se marchará de la Sociedad Deportiva Huesca camino de Almería, con quien ya existe un acuerdo, y pondrá fin a un ciclo de casi una década en el conjunto altoaragonés.

En su comparecencia, ha explicado los motivos que le han llevado a tomar esta decisión. Pulido ha comentado que ha estado meses esperando una propuesta del club que no llegaba, mientras rechazaba otras procedentes de otros equipos. Ha afirmado no haberse sentido valorado y, por ello, daba el paso de aceptar la del conjunto indálico.

Ahora, la gran pregunta es saber cuándo se producirá su salida. El jugador lo ha dejado en manos del posible acuerdo entre ambos clubespara abandonar ya la nave oscense o bien esperar al 30 de junio, lo cual no revertiría económicamente en las arcas aragonesas por ser la fecha en la que Pulido termina contrato.

En este sentido, ha prometido "dar todo" en caso de quedarse, pero también resaltaba lo difícil que sería mentalmente permanecer en Huesca teniendo un contrato firmado con otro equipo.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer