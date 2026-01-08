Pulido confirma que su ciclo en el Huesca ha terminado

LEER MÁS El arranque de 2026 acentúa las carencias de Real Zaragoza y S.D. Huesca

Era un secreto a voces, pero hoy el protagonista de la historia lo ha confirmado en rueda de prensa ante los medios de comunicación. Jorge Pulido se marchará de la Sociedad Deportiva Huesca camino de Almería, con quien ya existe un acuerdo, y pondrá fin a un ciclo de casi una década en el conjunto altoaragonés.

En su comparecencia, ha explicado los motivos que le han llevado a tomar esta decisión. Pulido ha comentado que ha estado meses esperando una propuesta del club que no llegaba, mientras rechazaba otras procedentes de otros equipos. Ha afirmado no haberse sentido valorado y, por ello, daba el paso de aceptar la del conjunto indálico.

Ahora, la gran pregunta es saber cuándo se producirá su salida. El jugador lo ha dejado en manos del posible acuerdo entre ambos clubespara abandonar ya la nave oscense o bien esperar al 30 de junio, lo cual no revertiría económicamente en las arcas aragonesas por ser la fecha en la que Pulido termina contrato.

En este sentido, ha prometido "dar todo" en caso de quedarse, pero también resaltaba lo difícil que sería mentalmente permanecer en Huesca teniendo un contrato firmado con otro equipo.