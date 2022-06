Raúl Sanllehí: "El límite salarial ha cambiado muy poco, estamos muy limitados"

Raúl Sanllehí, director general del Real Zaragoza, ha rebajado la euforia entorno a la situación económica del club de cara a la temporada que viene. "El límite salarial ha cambiado muy poco, seguimos estando muy limitados por la parte presupuestaria, no tiene nada que ver con la llegada de la nueva propiedad", reconoció. Aunque no tiene ninguna duda de que "vamos a hacer esfuerzos máximos para tener el equipo más competitivo posible".

Para el director general, lo más importante del nuevo proyecto es "ver una progresión evidente, traer el público a La Romareda, conseguir una unión y hacer del campo una fortaleza. Vamos paso a paso, pero queremos ver esa progresión en positivo para que nuestros aficionados estén orgullosos y nosotros tengamos la tranquilidad de que el proyecto va en la dirección que confiamos que ira".

Sanllehí también trato el tema de la campaña de abonados que verá pronto la luz: "Es fundamental para el club, primero porque es una muestra de compromiso mutuo entre el aficionado y el club. Tengo esperanzas en superar las expectativas que tenemos y la idea es que sigamos con ese convencimiento de que vamos en la dirección correcta".

A pesar de no haber presentado ninguna cara nueva, de no haber aligerado la plantilla y solo nombrar a Carcedo como nuevo entrenador, Raúl Sanllehí comentó que "estoy tranquilo, no estoy preocupado por el tiempo, pero hay una presión extra que tenemos que intentar evitar, nosotros mismos tenemos que ser profesionales para abstraernos del entorno y saber lo que queremos y trabajar por ello".

Por último, en cuanto a la renovación de Miguel Torrecilla, el director deportivo, Sanllehí explicó que "tiene un conocimiento excelente de la categoría, sabe lo que viene de abajo en el club, tenemos una visión muy parecida de la importancia de la cantera y Miguel ha demostrado un compromiso con el Real Zaragoza que está fuera de toda cuestión". A continuación, elogió que "sabe trabajar dentro del presupuesto que tenemos" y reconoció que"trabajo muy a gusto con él y fue un proceso natural continuar trabajando con él".