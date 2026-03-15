Última hora de la guerra en Irán, en directo: nuevos bombardeos mientras sigue la crisis energética por el bloqueo del estrecho de Ormuz
Sigue en directo las últimas noticias de la guerra en Irán, los ataques de Israel y Estados Unidos, y la última hora sobre la crisis del petróleo.
Las claves de que EEUU haya levantado el veto al petróleo ruso: "El ganador de esta guerra es Putin"
Por qué el precio de la gasolina sube tan rápido, pero tarda tanto en bajar: así es la teoría del "efecto cohete y pluma"
"Moral podrida": la crítica de Julia Otero a esas "almas patrióticas" que aprovechan la guerra para "hacer caja"
En directoActualizado a las
La Guardia Revolucionaria iraní asegura que matará a Netanyahu
La Guardia Revolucionaria iraní afirmó este domingo que “perseguirá sin descanso” al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para acabar con su vida.
“Seguiremos persiguiendo sin descanso y mataremos con fuerza al criminal primer ministro sionista, si es que sigue con vida”, indicó el cuerpo militar de élite en un comunicado emitido por su oficia de relaciones públicas y recogido por la web Sepah News, vinculada con la Guardia.
La amenaza coincidió con el lanzamiento de la 52 oleada de ataques iraníes contra sectores industriales en Israel y fuerzas estadounidenses en Oriente Medio, según anunció la Guardia Revolucionaria, que no especificó de que país se trataba.
Al menos un muerto y varios heridos por un ataque con un dron israelí en Sidón (Líbano)
Un ataque aéreo israelí contra un edificio residencial en la zona de Sharhabil, en la ciudad meridional de Sidón, en Líbano, ha causado la muerte de un hombre y ha dejado heridos a varios menores, según han informado fuentes locales recogidas por la Agencia Nacional de Noticias del país (NNA).
Alrededor de las 04.15 horas (hora local) un dron israelí ha impactado contra un apartamento situado en la mencionada localidad, provocando una explosión que ha dado lugar a un incendio que ha requerido la intervención de bomberos y equipos de rescate, según ha agregado un corresponsal de la cadena Al Manar, afín al partido-milicia chií libanés Hezbolá
Los servicios de emergencia han recuperado el cadáver de una persona fallecida en el lugar y han atendido a otros residentes del edificio que presentaban episodios de pánico y dificultades respiratorias como consecuencia de la explosión, incluidos tres niños.
EEUU asegura haber hundido más de 65 buques iraníes y atacado 6.000 objetivos desde el inicio de su ofensiva
Las Fuerzas Armadas estadounidenses han destruido más de 65 embarcaciones de la marina iraní y han golpeado alrededor de 6.000 objetivos dentro del territorio de Irán desde el comienzo de la operación bautizada como 'Furia Épica', según ha afirmado la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien ha asegurado que "esta misión continuará hasta que todos los objetivos del presidente Trump se cumplan plenamente".
La portavoz ha destacado además que la campaña militar ha mermado de forma drástica la capacidad ofensiva de la República Islámica. En concreto, ha apuntado que la capacidad de Teherán para lanzar misiles se ha visto reducida en un 90%, mientras que sus capacidades con drones han caído en torno a un 95%.
"El régimen iraní, o lo que queda de él, y estos terroristas radicales están diciendo muchas palabras vacías, pero sus acciones debilitadas hablan por sí solas y subrayan lo exitosa que ha resultado esta operación en apenas dos semanas. Hemos aniquilado totalmente la marina del régimen iraní. Hemos eliminado casi por completo su amenaza de misiles balísticos", ha asegurado Leavitt en declaraciones a la cadena de televisión Fox News. "Estamos erradicando por completo esta amenaza", ha reiterado.
Trump cree que "las condiciones aún no son lo suficientemente buenas" para alcanzar un acuerdo con Irán
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha defendido este sábado que no cree posible llegar a un acuerdo con las autoridades iraníes, alegando que los términos del mismo "aún no son lo suficientemente buenos", pese a afirmar que Teherán sí está listo para negociar un alto el fuego que ponga fin a la escalada regional a raíz de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.
"Irán quiere llegar a un acuerdo, y yo no quiero hacerlo porque las condiciones aún no son lo suficientemente buenas", ha expresado el mandatario norteamericano en una entrevista concedida a la televisión estadounidense NBC, en la que ha matizado que cualquier condición para un eventual acuerdo deberá ser "muy sólida".
Si bien el inquilino de la Casa Blanca no ha revelado cuáles serían los términos de un posible alto el fuego en Oriente Próximo, ha señalado que el compromiso por parte de Irán de "abandonar por completo cualquier ambición nuclear" formaría parte del acuerdo.
Hamás espera que Teherán continúe apoyando la causa palestina bajo el liderazgo de Mojtaba Jamenei
El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha reiterado este sábado su enhorabuena y su apoyo a Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo, en sustitución de su padre, el fallecido ayatolá Alí Jamenei, y ha manifestado su esperanza de que Teherán continúe apoyando a los simpatizantes del movimiento y la causa palestina bajo las órdenes del nuevo mandatario.
"Reciba nuestras más sinceras felicitaciones y bendiciones por su elección como líder supremo de Irán. Confiamos en que, bajo su liderazgo, la República Islámica seguirá apoyando al pueblo palestino, su causa y su resistencia, tal como lo ha hecho durante las últimas décadas", se lee en una carta dirigida a Mojtaba Jamenei y firmada por Mohammed Darwish, jefe del órgano asesor de Hamás, recogida por el diario palestino 'Filastin', afín al grupo.
Kuwait, Emiratos Árabes y Arabia Saudí alertan de nuevos ataques desde Irán
Países del golfo Pérsico como Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí dijeron haber interceptado varios ataques lanzados desde Irán durante la noche, entre el sábado y el domingo, al inicio de la decimosexta jornada de conflicto en Oriente Medio.
El Ministerio de Defensa de Arabia Saudita informó de la interceptación de al menos 12 drones en las últimas cuatro horas en varios mensajes publicados en X.
Por su parte, la oficina de prensa de Abu Dabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos (EAU) alertó de un fuego que empezó por el impacto de un dron contra una instalación petrolera en la zona de Ruwais, que fue posteriormente controlado.
Corea del Sur envía un avión militar para evacuar a 211 personas de Oriente Medio
El Gobierno de Corea del Sur envió el sábado un avión militar a Arabia Saudí para evacuar a 211 personas quie permanecían en Oriente Medio, 204 ciudadanos surcoreanos y el resto extranjeros, detalló este domingo el Ministerio de Exteriores del país asiático en un comunicado.
"Desde el 28 de febrero, el espacio aéreo en varios países de Oriente Medio ha estado cerrado y la demanda de vuelos civiles se ha disparado, lo que ha dado lugar a una situación en la que un número significativo de nuestros ciudadanos no pueden evacuar a zonas seguras ni regresar a casa", explicó la oficina del Ministerio.
EE.UU. identifica a los militares muertos en el avión que se estrelló el jueves en Irak
El Departamento de Guerra de Estados Unidos identificó este sábado a los seis militares que el pasado jueves perdieron la vida cuando su avión KC-135 se estrelló en el oeste de Irak, en medio de las labores de apoyo a la operación 'Furia Épica' de EE.UU. e Israel contra Irán.
En la caída de la aeronave, que EE.UU. calificó como accidente mientras que Irán y las milicias iraquíes aliadas atribuyen al impacto de un misil, murieron el mayor John A. Klinner, de 33 años, de Auburn, Alabama; la capitana Ariana G. Savino, de 31 años, de Covington, Washington, y la sargento técnica Ashley B. Pruitt, de 34 años, de Bardstown, Kentucky.
España condena una "dramática" situación en Líbano y pide a Israel y Hezbolá que cesen sus bombardeos
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha condenado este domingo la "dramática" situación que atraviesa Líbano, de nuevo escenario de cruces de ataques entre Israel y las milicias chiíes de Hezbolá, con la guerra de Irán como telón de fondo, que han dejado desde principios de mes más de 820 muertos en suelo libanés, según sus autoridades.
"La dramática situación en Líbano es inaceptable. El pueblo libanés es víctima de una guerra ajena. Israel debe cesar los bombardeos y Hezbolá, el lanzamiento de misiles", ha manifestado Albares en un mensaje publicado en redes sociales.
El ministro ha aprovechado también para denunciar las "desproporcionadas órdenes de evacuación" publicadas por Israel para la población del sur de Líbano, parcialmente ocupado por el Ejército israelí desde el estallido en 2023 de la guerra de Gaza.
EEUU despliega un bombardero B-52 en una misión nocturna y afirma seguir debilitando la capacidad militar iraní
El Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) ha informado este domingo de que un bombardero B-52 'Stratofortress' de su fuerza aérea ha despegado para realizar una "misión nocturna" en el marco de la operación militar 'Furia Épica' contra Irán, en un contexto en el que Washington ha asegurado que sus ataques continúan siendo "impredecibles, dinámicos y decisivos" y que las fuerzas estadounidenses siguen debilitando la capacidad militar de Irán.
Así lo ha indicado el CENTCOM en una publicación en redes sociales en la que no ha precisado, no obstante, el lugar exacto del despegue ni el objetivo concreto de la operación.
De acuerdo con declaraciones previas del Ejército estadounidense, estas operaciones aéreas forman parte de una campaña militar en curso en la que Estados Unidos busca mantener la presión sobre las capacidades militares iraníes.
Dos heridos leves a las afueras de Tel Aviv tras el último ataque con misiles desde Irán
Dos personas resultaron heridas de forma leve este domingo en la localidad de Jolón, a las afueras de Tel Aviv, tras el último ataque con misiles desde Irán contra el centro de Israel, dijo en un comunicado el servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA).
"En la zona de Jolón, los médicos y paramédicos del MDA están prestando atención médica a dos heridos: un hombre de unos 80 años con heridas leves por fragmentos de vidrio y una mujer de unos 80 años con síntomas leves por inhalación de humo", detalló la organización.
El mensaje llega después de que el Ejército israelí avisara de un nuevo ataque con misiles desde Irán.
Trump considera "un rumor" muerte del líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera que es "un rumor" la muerte del líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, aunque indicó a la cadena NBC que "nadie" ha podido demostrar que está vivo, luego de que emitiera esta semana un mensaje por escrito al país, en el que solo se mostró su foto.
"No sé si siquiera está vivo. Hasta ahora, nadie ha podido demostrarlo", dijo este sábado el mandatario durante una entrevista telefónica de media hora.
Trump insistió en que ha escuchado que Jameneí, hijo del fallecido Alí Jameneí, "no está vivo" pero acto seguido señaló que "si lo está, debería hacer algo muy inteligente por su país, y eso es rendirse".
Israel anuncia más de 720 millones adicionales para "adquisición urgente y esencial de material de defensa"
El Gobierno israelí ha aprobado este sábado por la noche la concesión 2.600 millones de séqueles adicionales (cerca de 723 millones de euros) para la "adquisición urgente y esencial de material de defensa", en el marco de los últimos cruces de ataques entre Irán y Líbano.
"(Se decide) asignar un total de 2.600 millones de séqueles al Ministerio de Defensa en 2026 para la adquisición urgente y esencial de material de defensa para las necesidades de gestión del combate", reza un comunicado del Ejecutivo recogido por medios israelíes en el que se esgrime como justificación de esta medida "el estado de emergencia en que se encuentra Israel" y la "necesidad urgente e inmediata" de dar una "respuesta operativa" a la intensidad de los combates actuales.
A este fin, el Gobierno hebreo ha anunciado que recortara la partida presupuestaria destinada al pago de intereses y comisiones en 1.500 millones de séqueles (unos 417 millones de euros) durante este 2026. Del mismo modo, señala el escrito, el presupuesto de otros ministerios se reducirá en hasta 1.100 millones de séqueles (alrededor de 206 millones de euros) en el ejercicio fiscal de 2026.
La Inteligencia ucraniana apunta que Rusia estaría ayudando a Irán a atacar objetivos de EEUU en Oriente Próximo
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha afirmado este viernes que la Inteligencia de Ucrania sospecha de que el Kremlin estaría ayudando a Irán en sus ataques contra objetivos estadounidenses en Oriente Próximo, en el marco de la escalada regional a raíz de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.
"Mi Inteligencia me ha dicho que creen que (Rusia) comparte información, inteligencia, con el régimen iraní. Les ayudan", ha aseverado Zelenski tras recordar que previamente ha habido indicios de colaboración entre Rusia e Irán. "Rusia ya proporcionó drones, los Shahed, (a las fuerzas iraníes). Construyeron y produjeron muchos drones y se los entregaron", ha señalado.
La F1 cancela las carreras de Baréin y Arabia Saudí "por la situación actual en Oriente Próximo"
La Fórmula 1, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y los distintos promotores acordaron este sábado cancelar las carreras de Baréin y Arabia Saudí, que tenían que celebrarse en abril, por culpa de la "situación actual en Oriente Próximo".
La F1 confirmó los rumores fuertes sobre las pocas opciones de disputarse ambos Grandes Premios, teniendo en cuenta el conflicto bélico desatado en la zona por la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán. "Hoy se ha confirmado que, tras una cuidadosa evaluación, debido a la situación actual en la región de Oriente Próximo, los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudí no se celebrarán en abril", dijo la F1 en un comunicado.
El Mundial no podía garantizar la seguridad de los participantes en Baréin, del 10 al 12 de abril, ni en Yeda, del 17 al 19, ciudad más alejada a priori del conflicto. La incertidumbre de la situación bélica y la cercanía de las fechas llevó a la suspensión, en un Campeonato que se quedará en 22 carreras y tendrá un inesperado parón de cinco semanas entre Japón y Miami.
Suiza veta dos vuelos de aviones estadounideneses relacionados con la guerra de Irán
El Gobierno suizo ha rechazado dos peticiones de sobrevuelo de aviones relacionados con la ofensiva militar estadounidense sobre Irán, mientras que otros tres sobrevuelos de aviones de transporte estadounidenses han sido aprobados.
La tradicional neutralidad suiza prohíbe cualquier sobrevuelo con fines militares de las partes en conflicto, mientras que se permiten los trayectos humanitarios, sanitarios o de transporte de heridos, destaca el comunicado del Gobierno suizo.
Así, Suiza se compromete a permitir los sobrevuelos "ajenos al conflicto de forma demostrable", mientra que rechazará los que "ecedan las operaciones normales y no se pueda concretar el propósito de estos sobrevuelos".
Francia mantendrá su portaaviones y fragatas en el Mediterráneo oriental y no irán a Ormuz
Francia afirmó este sábado que su portaaviones de propulsión nuclear Charles de Gaulle y sus fragatas se mantendrán en el Mediterráneo oriental y que, por tanto, no irán al estrecho de Ormuz, como había solicitado el presidente estadounidense, Donald Trump.
"No. El grupo de ataque de portaaviones francés permanece en el Mediterráneo oriental. La postura de Francia no ha cambiado: Defensiva y protectora. Dejen de sembrar el pánico", afirmó el Ministerio de Exteriores francés en su cuenta 'Respuesta francesa' en X, creada para responder a informaciones falsas en redes sociales.
EEUU pide a sus ciudadanos abandonar Irak "de inmediato" por el riesgo de ataques iraníes
La embajada de Estados Unidos en Bagdad emitió este sábado un comunicado en el que insta a los ciudadanos estadounidenses en Irak a salir del país lo antes posible por el riesgo de ataques iraníes.
"Irán y las milicias terroristas afines representan una grave amenaza para la seguridad pública en Irak. Se han registrado ataques contra ciudadanos estadounidenses, intereses estadounidenses e infraestructura crítica", alerta la web de la embajada el día en que se cumplen dos semanas de ofensiva.
Asegura también que "han atacado hoteles frecuentados por extranjeros y otras instalaciones con vínculos con Estados Unidos en todo Irak", por lo que "los estadounidenses también corren el riesgo de ser secuestrados".
Trump propone una misión naval internacional para reabrir el estrecho de Ormuz
El presidente de EEUU, Donald Trump, ha propuesto una misión naval internacional para mantener el estratégico estrecho de Ormuz, arteria del comercio internacional de petróleo actualmente bajo bloqueo del Ejército iraní, y que permanezca "abierto y seguro".
El mandatario ha expresado su deseo de que "países afectados" por el cierre del estrecho se sumen a esta misión. El mandatario, que no ha dado plazos sobre la misma, sí que ha mencionado específicamente su "esperanza" de que países como "China, Francia, Japón, Corea del Sur o Reino Unido" acompañen a los navíos estadounidenses para reabrir el estrecho.
En su mensaje publicado en su plataforma Truth Social, Trump asegura que "el 100% de la capacidad militar (iraní) está destruida" por los ataques conjuntos que EEUU e Israel llevan efectuando desde hace dos semanas justo antes de reconocer que a Teherán le resulta "fácil enviar un par de aviones no tripulados, colocar minas o lanzar misiles a lo largo del estrecho, por muy derrotados que estén".
La Guardia Revolucionaria anuncia ataques sobre las industrias estadounidenses en la región
La Guardia Revolucionaria iraní ha anunciado que lanzará ataques sobre las industrias estadounidenses en la región tras denunciar el "cobarde ataque" contra fábricas civiles por parte de Estados Unidos en las últimas 48 horas.
En concreto recrimina a Estados Unidos e Israel "ataques contra fábricas civiles" con resultado de varias muertes de trabajadores "durante su ayuno".
"El enemigo estadounidense sionista, derrotado en su enfrentamiento con combatientes y fuerzas armadas, ha atacado cobardemente industrias civiles", ha reprochado.