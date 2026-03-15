Cuánto es la mayoría absoluta en Castilla y León

El panorama político en Castilla y León ha experimentado una transformación radical en las últimas décadas, pasando de ser un feudo de estabilidad bipartidista a un tablero complejo y fragmentado. Lo que durante años fue un escenario predecible con mayorías absolutas del Partido Popular, se ha convertido en un espacio donde conviven partidos tradicionales, fuerzas emergentes de ámbito nacional y una pujante constelación de formaciones provinciales, reflejando un cambio estructural en las preferencias de los votantes.

El escenario partidista: un panorama cada vez más fragmentado

Para comprender la fragmentación actual, es útil mirar atrás. Durante más de tres décadas, la política castellano y leonesa se resumía en un duelo entre dos grandes fuerzas:

La era del bipartidismo (1983-2011): Desde 1983 hasta principios de los 90, PSOE y Alianza Popular/PP dominaron la escena política. A partir de 1991, el PP inició una larga hegemonía, gobernando con mayorías absolutas gracias a porcentajes de voto que oscilaban entre el 48% y el 53%, bajo la larga presidencia de Juan Vicente Herrera.

(1983-2011): Desde 1983 hasta principios de los 90, PSOE y Alianza Popular/PP dominaron la escena política. A partir de 1991, el PP inició una larga hegemonía, gobernando con mayorías absolutas gracias a porcentajes de voto que oscilaban entre el 48% y el 53%, bajo la larga presidencia de Juan Vicente Herrera. El punto de inflexión (2015-2019): la crisis económica y el desgaste institucional rompieron el molde. En 2015, el PP perdió la mayoría absoluta y asistió a la irrupción de Ciudadanos y Podemos. Para 2019, el mapa se diversificó aún más: el PSOE ganó las elecciones en votos, pero no pudo gobernar, formándose un ejecutivo de coalición entre PP y Ciudadanos.

Las elecciones de 2022 confirmaron y profundizaron esta tendencia, dando forma al escenario fragmentado actual, que las elecciones de 2026 podrían matizar pero no revertir. El arco parlamentario se ha ensanchado considerablemente e incluye:

Partidos tradicionales : el PP (31 escaños en 2022) y el PSOE (28 escaños) siguen siendo los pilares, pero ninguno se acerca a la mayoría absoluta .

: el PP (31 escaños en 2022) y el PSOE (28 escaños) siguen siendo los pilares, pero ninguno se acerca a la mayoría absoluta . Fuerza nacional emergente : Vox se consolidó como tercera fuerza con 13 escaños en 2022, entrando por primera vez en un gobierno autonómico (coalición con el PP) y normalizando su papel como actor político central. Las encuestas previas a 2026 apuntaban a una consolidación de su suelo electoral.

: Vox se consolidó como tercera fuerza con 13 escaños en 2022, entrando por primera vez en un gobierno autonómico (coalición con el PP) y normalizando su papel como actor político central. Las encuestas previas a 2026 apuntaban a una consolidación de su suelo electoral. Pujanza de la España Vaciada y el autonomismo: una de las mayores novedades ha sido el éxito de partidos de ámbito provincial, que canalizan el descontento de territorios olvidados: Unión del Pueblo Leonés (UPL) se ha convertido en una fuerza decisiva en la provincia de León, compitiendo codo con codo con los partidos nacionales y con altas tasas de fidelidad de voto. Soria ¡Ya! (SY) consiguió en 2022 un hito, logrando 3 procuradores y visibilizando la lucha contra la despoblación. Por Ávila (XAV) fue otra de las formaciones provinciales que logró representación, demostrando que la reivindicación territorial tiene recorrido electoral.

Mayoría absoluta en las Cortes de Castilla y León

En una asamblea legislativa, la mayoría absoluta se define como la mitad más uno del total de sus miembros. Puesto que para estas elecciones autonómicas el número de procuradores en las Cortes ha aumentado con respecto a la legislatura anterior: se pasa de 81 a 82; debido al aumento de población en la provincia de Segovia, que ha ganado un procurador más.

De esta manera, la mayoría absoluta en las Cortes de Castilla y León para las elecciones autonómicas de 2026 está fijada en 42 procuradores.

¿Existe la posibilidad de que algún partido político consiga la mayoría absoluta?

De acuerdo con el consenso de todas las encuestas publicadas antes de la reflexión electoral, ningún partido político tiene posibilidades de alcanzar la mayoría absoluta en solitario en las elecciones de Castilla y León del 15 de marzo de 2026 .

Todos los sondeos coinciden en que el Partido Popular será la fuerza más votada, pero se quedará lejos de esa cifra, obteniendo entre 28 y 34 escaños.

Ante la imposibilidad de una mayoría absoluta en solitario, las encuestas apuntan a que el único camino viable para la gobernabilidad es un pacto entre el PP y Vox . La suma de ambas formaciones de derechas les otorgaría una holgada mayoría absoluta, superando ampliamente los 42 escaños necesarios.

En el caso de la izquierda, la suma del PSOE con el resto de fuerzas (Sumar, UPL, Soria ¡Ya! y Por Ávila) no alcanzaría la mayoría absoluta, por lo que no se presenta como una alternativa de gobierno viable.