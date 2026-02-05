Praga, rival de Casademont Zaragoza en el play-in de Euroliga

El camino de Casademont Zaragoza en Euroliga continuará más firme que nunca. Las de Carlos Cantero necesitaban vencer en el Pabellón Príncipe Felipe a DVTK y lo hacían con solvencia, 66-40, en un choque decidido prácticamente desde el inicio por la mayor intensidad y hambre del cuadro local.

Gracias al triunfo, Casademont estará por tercer año consecutivo entre los ocho mejores equipos del Viejo Continente. Lo hacía sabiendo que Valencia caía en Venezia, quedando fuera de la competición, por lo que las italianas clasificaban como terceras de grupo, abocando a las mañas a la cuarta posición y un cruce de alto voltaje.

El rival en el play-in será nada más y nada menos que Praga, quien hace un año levantara el título de la Euroliga precisamente en el Pabellón Príncipe Felipe. Las checas son las vigentes campeonas y tendrán además el factor cancha a su favor en esta eliminatoria disputada al mejor de tres partidos. El primero será en la República Checa el 18 de febrero, el segundo en Zaragoza el 25, y si hiciera falta un tercero regresarían a la pista de Praga el 3 de marzo.

A su vez, queda definido el cuadro para la Final a 6 que tendrá lugar en Zaragoza del 15 al 19 de abril. Por un lado del mismo van Galatasaray, Basket Landes y el ganador del Casademont - Praga; por el otro, Fenerbahçe, Girona y el vencedor del Venezia - Familia Schio.