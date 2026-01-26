Willy Agada, segundo refuerzo invernal del Real Zaragoza

Ya advertía el técnico del Real Zaragoza, Rubén Sellés, de que la parte final del mercado de fichajes invernal era la que iba a tener movimientos y así se está confirmando. El club maño ha anunciado en la mañana de este lunes la incorporación de un segundo futbolista, tras el anuncio el viernes de Rober González.

Se trata de Willy Agada, delantero nigeriano de 26 años que no disputa minutos desde finales del pasado mes de octubre. Llega con la carta de libertad bajo el brazo y firma su contrato hasta el próximo 30 de junio de este año. Su última experiencia fue en la MLS estadounidense, concretamente en el Real Salt Lake.

La trayectoria de Agada se basa principalmente en su estancia en Israel entre 2018 y 2022, pasando de ahí a la competición norteamericana hasta su llegada al Real Zaragoza. Su bagaje es de 60 goles en 210 partidos.

Agada, que superó este domingo el reconocimiento médico, ya se ha ejercitado a las órdenes de Rubén Sellés en la Ciudad Deportiva.