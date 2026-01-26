FÚTBOL

Willy Agada, segundo refuerzo invernal del Real Zaragoza

El Real Zaragoza ha hecho oficial su segunda incorporación en este mercado de invierno. Se trata de Willy Agada, delantero nigeriano de 26 años, que llega con la carta de libertad y firma hasta el próximo 30 de junio. Llega tras la salida de Samed Bazdar como cedido a la Liga polaca.

Francisco Javier Castarlenas

Zaragoza |

Sellés ya cuenta con nuevo delantero en la plantilla
Ya advertía el técnico del Real Zaragoza, Rubén Sellés, de que la parte final del mercado de fichajes invernal era la que iba a tener movimientos y así se está confirmando. El club maño ha anunciado en la mañana de este lunes la incorporación de un segundo futbolista, tras el anuncio el viernes de Rober González.

Se trata de Willy Agada, delantero nigeriano de 26 años que no disputa minutos desde finales del pasado mes de octubre. Llega con la carta de libertad bajo el brazo y firma su contrato hasta el próximo 30 de junio de este año. Su última experiencia fue en la MLS estadounidense, concretamente en el Real Salt Lake.

La trayectoria de Agada se basa principalmente en su estancia en Israel entre 2018 y 2022, pasando de ahí a la competición norteamericana hasta su llegada al Real Zaragoza. Su bagaje es de 60 goles en 210 partidos.

Agada, que superó este domingo el reconocimiento médico, ya se ha ejercitado a las órdenes de Rubén Sellés en la Ciudad Deportiva.

