Real Zaragoza y S.D. Huesca siguen en descenso

Otra semana más, los equipos que representan a la Comunidad Autónoma de Aragón en LaLiga Hypermotion, no han sido capaces de dar el do de pecho o el paso necesario para salir de la zona de descenso. Lo hacían además cuajando malos partidos en ambos casos, desembocando en la derrota de la Sociedad Deportiva Huesca y en el empate del Real Zaragoza.

El primero en actuar fue el conjunto blanquillo, el sábado en el Ibercaja Estadio, ante el filial de la Real Sociedad. Desde el primer minuto se percibió que el cuadro donostiarra estaba siendo superior, gozando de numerosos acercamientos, ante un equipo que no fue capaz de encontrar su fútbol en ningún momento. Sólo a partir del tanto visitante reaccionó, encadenando ocasiones de Bakis o Kodro hasta que Paul Akouokou remachaba un buen centro de Tasende a las mallas para sellar el definitivo 1-1.

Por su parte, la Sociedad Deportiva Huesca tampoco encontraba ni el ritmo ni la intensidad en El Plantío necesarias para hacer frente al Burgos. Los locales fueron muy superiores, con Dani Jiménez como héroe de un empate que se rompió con el tanto de Fer Niño. Ahí reaccionó, tarde, el conjunto oscense, que se quedó en superioridad numérica, sin ser suficiente para puntuar.

Con estos resultados, el Real Zaragoza es penúltimo con 21 puntos, a tres de la permanencia, mientras que la Sociedad Deportiva Huesca suma 23, a uno del Eibar y del filial vasco.