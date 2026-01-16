FÚTBOL

Las molestias en la rodilla obligan a Paulino a pasar por quirófano

El Real Zaragoza ha confirmado que Paulino de la Fuente tendrá que pasar por quirófano para tratar de solucionar sus problemas en la rodilla izquierda. Las molestias no remiten, por lo que el futbolista se someterá a una artroscopia este sábado y poder así acelerar su recuperación.

Francisco Javier Castarlenas

Zaragoza |

Paulino se somete este sábado a una artroscopia
Paulino se somete este sábado a una artroscopia | Real Zaragoza

Paulino de la Fuente deberá pasar finalmente por quirófano. Así lo ha comunicado el Real Zaragoza, tomando esta decisión los servicios médicos por las molestias que sufre el futbolista desde hace meses y que no remiten en su rodilla izquierda.

Por ello, el extremo se someterá este mismo sábado a una artroscopia de cara a tratar de acelerar su recuperación. La evolución que tenga marcará sus plazos de regreso al terreno de juego.

Además de Paulino, el técnico Rubén Sellés no podrá contar para medirse al filial de la Real Sociedad con el sancionado Mario Soberón o el también lesionado Radovanovic, que sufre una fractura en el esternón. Además, Martín Aguirregabiria es duda tras varias semanas lesionado, aunque esta semana se ha ido incorporando poco a poco al grupo.

