FÚTBOL

El Yamiq lidera el mercado invernal del Real Zaragoza

El mercado de fichajes en el fútbol español está finiquitado y el Real Zaragoza ha completado un total de nueve operaciones, con seis entradas y tres salidas. En el primer apartado, destaca el regreso a la capital aragonesa de Yawad El Yamiq seis años después para reforzar una zaga más que necesitada.

Francisco Javier Castarlenas

Zaragoza |

El internacional marroquí regresa seis años después
El internacional marroquí regresa seis años después | Real Zaragoza

No va más y los clubes españoles tienen cerradas sus plantillas, al margen del recurrente mercado de jugadores en paro. En el caso del Real Zaragoza, el último día se sellaba con una sorpresa, la más ilusionante de todas: regresa seis años después Yawad El Yamiq, quien ya militara en el conjunto maño en la segunda parte de la temporada 2019-2020, de aciago recuerdo por la llegada de la pandemia.

El Yamiq, que viene de tener minutos en tres partidos con Marruecos en la Copa de África, es la figura para reforzar el centro de la zaga, una petición de Rubén Sellés desde hace semanas. Su última experiencia es de la Liga saudí, pero el conocimiento del club, de la competición y su trayectoria le avalan para ser importante. Llega con la carta de libertad y firma hasta junio de 2030.

También el último día se cerraban dos incorporaciones más: Juan Larios, a quien conoce Sellés de su paso por el Southampton, para reforzar como cedido el lateral zurdo, y el joven mediocentro Mawuli Mensah, del filial del Real Betis, firmando hasta junio con opción prorrogable hasta 2028.

A pesar de que se esperaban salidas, sólo se consiguió dar la baja federativa a la ficha de Paulino de la Fuente, por lo que Sellés tiene 29 jugadores en dinámica de primera plantilla.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer