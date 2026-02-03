El Yamiq lidera el mercado invernal del Real Zaragoza

No va más y los clubes españoles tienen cerradas sus plantillas, al margen del recurrente mercado de jugadores en paro. En el caso del Real Zaragoza, el último día se sellaba con una sorpresa, la más ilusionante de todas: regresa seis años después Yawad El Yamiq, quien ya militara en el conjunto maño en la segunda parte de la temporada 2019-2020, de aciago recuerdo por la llegada de la pandemia.

El Yamiq, que viene de tener minutos en tres partidos con Marruecos en la Copa de África, es la figura para reforzar el centro de la zaga, una petición de Rubén Sellés desde hace semanas. Su última experiencia es de la Liga saudí, pero el conocimiento del club, de la competición y su trayectoria le avalan para ser importante. Llega con la carta de libertad y firma hasta junio de 2030.

También el último día se cerraban dos incorporaciones más: Juan Larios, a quien conoce Sellés de su paso por el Southampton, para reforzar como cedido el lateral zurdo, y el joven mediocentro Mawuli Mensah, del filial del Real Betis, firmando hasta junio con opción prorrogable hasta 2028.

A pesar de que se esperaban salidas, sólo se consiguió dar la baja federativa a la ficha de Paulino de la Fuente, por lo que Sellés tiene 29 jugadores en dinámica de primera plantilla.