El Huesca completa su revolución invernal

Día muy movido en las oficinas de la Sociedad Deportiva Huesca, que necesitaba cerrar varias operaciones tanto de entradas como de salidas en un mercado de fichajes invernal convulso que da paso a un remanso de paz, más todavía con la victoria obtenida ante el Cádiz en El Alcoraz que saca al equipo del descenso.

Primero llegaron tres marchas. Gustavo Albarracín y el club separan sus caminos tras cortar la cesión con el Deportivo Alavés, con una participación testimonial. Tras el mediocentro fue Samuel Ntamack el que decía "hasta luego", ya que se marcha cedido al Amiens de la segunda división francesa. Y, por último, Willy Chatiliez, una de las más firmes promesas del club, jugará a préstamo hasta final de temporada en el Cartagena de Primera Federación.

A última hora se confirmaron los dos nuevos fichajes. Para reforzar la posición de mediocentro aterriza en el equipo Michael Agbekpornu, ghanés que llega del Slaven Belupo de la competición croata y firma su contrato hasta el año 2028. Allí ha participado en 69 encuentros, con dos goles y cinco asistencias.

Para el extremo llegaba Nacho Laquintana, uruguayo que venía compitiendo en la Liga brasileña. En su caso, es una cesión con opción de compra y procede del RB Bragantino. Un jugador que ha sido internacional absoluto y ha anotado un gol con Uruguay.