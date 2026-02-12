Sellés asegura que el club le manda un mensaje de tranquilidad

No es definitivo, pero sí puede ser un choque decisivo. Sobre todo, para el Real Zaragoza. El conjunto maño visita este sábado a la Cultural Leonesa a partir de las 18.30 horas en el Reino de León. Dos equipos situados en la zona de descenso y que se encuentran en graves problemas por clasificación y también por dinámica.

Cinco puntos separan al Real Zaragoza de la permanencia y el tiempo se acaba si no se produce una reacción inmediata. Ley del fútbol, todos los profesionales lo conocen, es mirar al banquillo cuando la situación no se traduce en puntos. Hoy ha sido el propio técnico, Rubén Sellés, el que ha admitido que el club le manda un mensaje de tranquilidad ante su situación.

También ha aseverado que se encuentra con fuerzas para sacar la situación adelante. Tendrá que estar Sellés muy pendiente tanto de la enfermería como de los comités. En el primer caso, salvo sorpresa recuperará a Pablo Insua y Dani Gómez, y no perderá a Nikola Cumic, cuyo golpe contra Adu Ares quedó en un susto. Serán bajas seguras Pomares, Kodro, Bakis, Keidi Bare, Moya y Raúl Guti.

Y en cuanto a los comités, Competición desestimó el recurso presentado por el Real Zaragoza para dejar sin efecto la cartulina roja vista por El Yamiq y el club espera ahora la decisión de Apelación.