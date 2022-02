Bueno Grimal: "Fuí un valiente del arbitraje"

José Ignacio Bueno Grimal, tuvo que pasar el peaje de las categorías inferiores donde vivió muchas vivencias y anécdotas de las que marcan las categorías y entonces sin VAR ni en las divisiones más altas, el reconoció que ojalá entonces las hubiera tenido.

El ex colegiado le ha reconocido a Rafael Feliz, que no está atravesando un buen momento moral por la situación que se está viviendo en el Real Zaragoza y en la Sociedad Deportiva Huesca, de ambos clubes, ha sido delegado del primer equipo. Su sueño sería ver a las dos entidades aragonesas en la máxima categoría y destaca entre la gente del fútbol, al ex técnico del club zaragozano, Ranko Popovic, por su carácter y porque hasta el momento sigue siendo el entrenador que más cerca a tenido al Real Zaragoza de la primera división.

José Ignacio, en la actualidad, sigue trabajando por el fútbol, y lo hace en su localidad natal Terrer, donde desde hace 28 años se encuentra sin equipo, y ya ha conseguido que salga a competir, aunque tenga que hacerlo lejos de casa, sus partidos los juega como local en la ciudad deportiva del Calatayud, ese es el próximo gran objetivo el tener un campo propio, para que los 200 socios con los que cuenta el club, no tengan que irse de su pueblo para ver jugar a los suyos.