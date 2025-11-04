Todo o nada para el Real Zaragoza en Granada

LEER MÁS Rubén Sellés apuesta por la salvación del Real Zaragoza

Aunque todavía quedan 30 jornadas por disputarse en LaLiga Hypermotion, para el Real Zaragoza todo son finales desde ya. Un primer cuarto de Liga nefasto, en el que los maños han sumado seis puntos, convierte la situación en crítica y obliga a mirar la clasificación con más fe que certeza. Son siete puntos los que separan ahora mismo a los de Rubén Sellés de la zona de permanencia tras la derrota del Granada en Valladolid, a pesar de que los andaluces se adelantaron en el marcador en tierras pucelanas.

Un equipo que no está diseñado para estar en la zona baja de la tabla y que, precisamente, es el próximo rival del Real Zaragoza en competición doméstica. Será este domingo a partir de las 18.30 horas en el Nuevo Los Cármenes, en un choque de alto voltaje para unos y para otros. Los aragoneses necesitan reaccionar ya y los nazaríes también.

Para el encuentro, Sellés ya sabe que no puede contar todavía ni con Tachi, ni con Radovanovic por lesión, además de Paul que cumplirá su tercer partido de los cuatro que pesan de sanción sobre él tras golpear la pantalla del VAR. Queda sobre la mesa la evolución de Marcos Cuenca, que se tenía que retirar con molestias en la primera parte de la derrota contra el Granada. También la de Saidu, que no pudo tener minutos ni en Copa ni entró en lista contra el Deportivo.

Cabe recordar que fue a domicilio la única victoria que impera en el casillero zaragocista hasta el momento, con un 0-1 ante el Mirandés que parecía apuntar a ser un punto de inflexión que finalmente quedó en humo. La mejora en el juego existe, pero toca reflejarlo en resultados.