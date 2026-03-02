Heridos graves tres jóvenes tras caer su coche desde un puente en la carretera de Huerrios

LEER MÁS Un choque frontal en Caldearenas deja siete heridos, dos de ellos graves

Tres jóvenes de 17, 19 y 20 años han resultado heridos en un grave accidente de tráfico ocurrido a primera hora de este lunes en la carretera que va desde Huesca al barrio rural de Huerrios.

El turismo en el que viajaban se ha salido de la calzada precipitándose por un puente varios metros y cayendo en la vía verde. Debido al fuerte impacto, el conductor ha quedado atrapado en el interior del vehículo y ha tenido que ser excarcelado por los bomberos del Ayuntamiento, en un complejo rescate en el que han colaborado Policía Local, sanitarios del 061 y Guardia Civil. Las labores de excarcelación han requerido asegurar la estructura del coche antes de poder extraerlo con garantías. Los tres ocupantes han resultado heridos de diversa consideración y han sido trasladados por los servicios sanitarios al Hospital San Jorge.

No es el único accidente de las últimas horas en las carreteras oscenses. Ayer domingo cuatro ciclistas que circulaban en un pelotón de quince resultaron heridos graves en Torres de Barbués al sufrir una caída saliendo de una rotonda. Uno de los heridos tuvo que ser trasladado en helicóptero al Hospital Miguel Servet y los otros tres ingresaron en el hospital San Jorge de Huesca.