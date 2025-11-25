Aragón conmemora el 25N con el objetivo de erradicar la violencia contra la mujer

Aragón se ha volcado hoy 25N en contra de la violencia sobre la mujer. El Gobierno de Aragón ha celebrado en el Pignatelli el acto central. El manifiesto de este año apela a la responsabilidad de toda la sociedad para lograr la erradicación de la violencia contra las mujeres. El ejecutivo se compromete a fortalecer los recursos públicos, la atención especializada, la coordinación institucional o la formación a profesionales para la atención de víctimas. La vicepresidenta, Mar Vaquero, ha dejado claro que la violencia contra la mujer no se puede negar, pero pide no politizar esta lucha.

La Delegación del Gobierno en Aragón ha convocado un minuto de silencio tras el que se ha leído un manifiesto contra la violencia machista. Este año en España han muerto 38 mujeres asesinadas a manos de sus parejas. El delegado, Fernando Beltrán, ha insistido en seguir trabajando para frenar esta lacra que tiene consecuencias para toda la sociedad y ha prometido hacerlo con colaboración institucional y de la mano de las organizaciones feministas.

Hombres y mujeres jóvenes están concienciados sobre las distintas formas de violencia. Muchos tienen casos próximos. Controlar el móvil de tu pareja, o las agresiones psicológicas, son violencia. La plataforma 8M organiza esta tarde una gran manifestación en Zaragoza en el marco del 25N bajo el lema “Vivas, libres y sin miedo”. Partirá de la Plaza de España a las 19:30 para terminar en la Plaza de la Justicia.

En Zaragoza, un año más, los grupos no se han puesto de acuerdo para aprobar una declaración institucional en el marco del 25N. No se ha aceptado el texto propuesto por el PSOE. Sin embargo, representantes de todos los partidos, incluido VOX, han participado en la colocación de la pancarta contra la violencia de género en el balcón del consistorio.

En un acto, el consistorio ha rendido homenaje a las víctimas. La última, Eugenia, murió en la capital hace tres semanas a manos de su pareja. La alcaldesa, Natalia Chueca, dice que más allá de los símbolos, su gobierno trabaja en el día a día para combatir la violencia contra la mujer. Este ejercicio, de hecho, el presupuesto en esa materia aumentó un 8% hasta superar los 1,4 millones de euros.

Hay espacio también para la división en el 25N. La diputada de VOX en las Cortes, Carmen Rouco, ha exigido la dimisión de la directora del IAM, María Antoñanzas, por silenciar, dice, datos de agresores sexuales, tras afirmar que los centros de crisis han atendido a 214 mujeres y menores. Rouco asegura que muchos de los agresores son extranjeros y que se oculta la información. También arremete contra el Gobierno de Aragón por guardar silencia frente a la mutilación genital o los matrimonios forzados.