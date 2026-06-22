Descubren una muralla del siglo V a.C. en el Alto Chacón de Teruel

La nueva campaña de excavaciones que el Museo de Teruel está realizando en el yacimiento del Alto Chacón, en Teruel, ha permitido descubrir una muralla de gran envergadura, posiblemente fechada en el siglo V a. C; así como un área artesanal dedicada al trabajo del hierro con dos hornos.

Las codirectoras de la excavación, Marta Blasco y Marta Pérez, han destacado que estos hallazgos confirman la existencia de distintas fases de ocupación del poblado y muestran una evolución tanto del urbanismo como del sistema defensivo.

La excavación también ha revelado que las viviendas del siglo II a. C. se construyeron sobre una muralla anterior, lo que evidencia importantes transformaciones a lo largo de los cerca de 600 años de historia del asentamiento.

Los trabajos continuarán en octubre para profundizar en el estudio del sistema defensivo y su evolución.