Los directores de institutos reclaman compensar a los profesores en extraescolares

LEER MÁS Los profesores piden seguridad jurídica en las actividades extraescolares

La Asociación de Directores de Institutos de Zaragoza, ADIZAR, ya ha enviado al departamento de Educación del Gobierno de Aragón sus propuestas para la nueva normativa de actividades extraescolares. Piden que los profesores que participen en ellas sean compensados y aclarar sus funciones, regular un consentimiento informado para familia, o adaptar el número de docentes a cada tipo de actividad.

En aquellas que incluyen pernocta, como los viajes de estudios, debería haber más profesores responsables. Aunque algunos sindicatos han solicitado un número determinado, desde la Asociación piden tener flexibilidad y adaptarla a las necesidades específicas de cada actividad.

Todas estas sugerencias buscan dar seguridad y regular actividades que pueden entrañar riesgos. Por eso, también la asociación solicita que los profesores tengan cobertura de los servicios jurídicos autonómicos en caso necesario.

La presidenta de la Asociación, Eva García, quien confía en que el Gobierno de Aragón atienda estas peticiones, ve necesario que los centros evalúen riesgos, protocolos de emergencia claros y “un modelo de consentimiento en el que las familias estén obligadas a dar toda la información relevante para la actividad, como temas médicos”.

Ahora, el departamento de Educación estudiará las propuestas de las asociaciones o colectivos educativos para después convocar nuevas reuniones y avanzar así la orden que regulará las extraescolares.

El debate en torno a este asunto y el paso para sacar adelante esa normativa partió de la imputación de dos profesores de Zaragoza por homicidio imprudente, tras perder la vida en Bélgica uno de sus alumnos durante un viaje de estudios.