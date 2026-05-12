Educación

Los profesores piden seguridad jurídica en las actividades extraescolares

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras ha entregado 4.000 firmas en el registro del Gobierno aragonés negociar una normativa que regule las salidas extraescolares.

Onda Cero Aragón

Zaragoza |

Los profesores piden que se regule la actividad que se produce fuera de las aulas
Los profesores piden que se regule la actividad que se produce fuera de las aulas | Piaxabay

Unas actividades que están suspendidas en 40 centros aragoneses en solidaridad con dos profesores del instituto Ítaca de Zaragoza, acusados de homicidio imprudente tras la muerte de un alumno en 2022 en un viaje de estudios a Bélgica. El delegado de la Federación, Andrés Mingueza, espera que el Departamento de Educación les cite pronto a una mesa de negociación en la que se pueda aprobar un protocolo en tiempo y forma y retomar las extraescolares en septiembre con garantías. Entre otras medidas, Mingueza exige mayor seguridad jurídica.

La nueva consejera de Educación, Carmen Susín, ya se ha reunido con los sindicatos, que tienen representación, en la Mesa Sectorial para analizar sus preocupaciones. Todo cuando queda sólo una semana para los paros previstos para el 19 y 20 de mayo contra la concertación de plazas de Bachillerato.

Además, los sindicatos reclaman el incremento de las plantillas de personal docente y no docente, paliar la pérdida de poder adquisitivo, reducir la carga burocrática y más inversiones en infraestructuras. El portavoz de STEA, Tomás Sancho, señala que desde el Departamento de Educación no quieren hablar sobre la concertación en Bachillerato porque es un tema que los sindicatos han judicializado.

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