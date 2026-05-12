Los profesores piden seguridad jurídica en las actividades extraescolares

Unas actividades que están suspendidas en 40 centros aragoneses en solidaridad con dos profesores del instituto Ítaca de Zaragoza, acusados de homicidio imprudente tras la muerte de un alumno en 2022 en un viaje de estudios a Bélgica. El delegado de la Federación, Andrés Mingueza, espera que el Departamento de Educación les cite pronto a una mesa de negociación en la que se pueda aprobar un protocolo en tiempo y forma y retomar las extraescolares en septiembre con garantías. Entre otras medidas, Mingueza exige mayor seguridad jurídica.

La nueva consejera de Educación, Carmen Susín, ya se ha reunido con los sindicatos, que tienen representación, en la Mesa Sectorial para analizar sus preocupaciones. Todo cuando queda sólo una semana para los paros previstos para el 19 y 20 de mayo contra la concertación de plazas de Bachillerato.

Además, los sindicatos reclaman el incremento de las plantillas de personal docente y no docente, paliar la pérdida de poder adquisitivo, reducir la carga burocrática y más inversiones en infraestructuras. El portavoz de STEA, Tomás Sancho, señala que desde el Departamento de Educación no quieren hablar sobre la concertación en Bachillerato porque es un tema que los sindicatos han judicializado.