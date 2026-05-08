El campus oscense acoge el III Congreso Internacional “Pensar la Educación”.

La Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca acoge este viernes y el sábado 9 de mayo el III Congreso Internacional “Pensar la Educación”. Una cita académica organizada por el campus de Huesca que reúne a 125 congresistas de universidades y centros educativos de España, Italia, República Dominicana y Portugal. Los participantes debaten sobre desafíos de la enseñanza contemporánea desde la inclusión educativa y las nuevas metodologías pedagógicas, a la digitalización y la inteligencia artificial.

Alejandro Quintas, coordinador de este evento se ha referido a la necesidad de abrir espacios académicos de reflexión más allá de los enfoques puramente estadísticos o técnicos. El profesor ha explicado que el objetivo del congreso pasa por “fomentar el debate, compartir experiencias y debatir iniciativas de investigación”. Quintas ha señalado que la educación “va a veces por modas”, tanto en el uso de tecnologías como en determinados modelos pedagógicos. A su juicio, antes de asumir soluciones universales conviene analizar “qué funciona realmente” teniendo en cuenta variables relacionadas con el alumnado, el profesorado o el contexto social y cultural.

El programa reúne tanto estudios científicos como experiencias educativas desarrolladas directamente en las aulas por docentes y especialistas que experimentan con nuevas metodologías, reorganización de espacios y modelos pedagógicos innovadores. Las comunicaciones seleccionadas han pasado previamente por un proceso de revisión científica anónima.

El congreso también dedica parte de su programación a la autonomía personal y a la diversidad. De hecho la Fundación Valentia presenta sus programas formativos centradas en el aprendizaje de personas con discapacidad intelectual, la innovación metodológica y el diseño de espacios educativos inclusivos.

La jornada inaugural ha estado presidida por la alcaldesa de la ciudad, Lorena Orduna; la directora del Servicio Provincial de Educación, Mónica Martínez; el decano de la facultad anfitriona, Javier Zaragoza, la coordinadora de Formación de la Fundación Valentia, Belén Pérez y la vicerrectora del Campus de Huesca, Marta Liesa.