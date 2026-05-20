Sonora pitada de la Escuela Pública al presidente Azcón en un acto en Huesca

Unas doscientas personas han protagonizado una sonora pitada al presidente Jorge Azcón, antes de su participación en el II Foro Agroindustrial en Huesca para protestar por la concertación del Bachillerato y reclamar “el dinero público para la escuela pública”. El presidente aragonés ha tratado de acercarse a los manifestantes para hablar pero estos han continuado haciendo sonar sus silbatos sin querer entablar diálogo. Posteriormente, el presidente ha mantenido un encuentro con representantes de CSIF y UGT, tras clausurar la jornada de agroindustria.

Para Azcón, "nunca se han destinado tantos recursos a la educación pública como en la actualidad y se van a seguir destinando en el futuro". El presidente asegura que el compromiso con la escuela pública es absolutamente inequívoco y se traduce en datos contrastables como la incorporación de cerca de dos mil docentes más al sistema en un contexto de disminución del alumnado. Asimismo, ha destacado la mejora de las condiciones laborales y salariales gracias a un acuerdo de 126 millones así como el refuerzo de la atención a la diversidad con una dotación que alcanza los 12 millones y cerca de 900 profesionales. Por último en materia de infraestructuras, desde el Gobierno de Aragón señalan que se han invertido más de 77 millones en ampliaciones, rehabilitaciones y nuevos centros, y está abordando un déficit de décadas gracias a un plan de actuaciones de contingencia, que ya ha permitido actuar en más de un centenar de centros.

En cuanto a la concertación del Bachillerato, Azcón recuerda la legitimidad democrática de la medida, avalada en las urnas por una amplia mayoría de aragoneses. Insiste en que no supone una privatización del sistema ni una merma de recursos para la red pública. El ejecutivo autónomo defiende que son dos modelos totalmente complementarios e imprescindibles desde hace cuatro décadas, que han enriquecido el sistema educativo y que garantizan la libre elección de centro. Azcón considera inexplicable que donde gobierna el Partido Socialista sí que se puede concertar el bachillerato y “aquí que ha ganado las elecciones el Partido Popular no podemos hacer exactamente lo mismo".

Este miércoles ha sido el segundo día de huelga educativa que ha contado también con una nueva concentración en la plaza Cervantes durante la mañana. Por la tarde, a las 18 horas partirá una manifestación de la plaza de Santo Domingo y terminará en la plaza de Navarra.