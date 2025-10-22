Teruel no recuperará la circulación por tren hasta la primavera

La línea férrea Zaragoza-Teruel-Sagunto se reabrirá a lo largo del primer cuatrimestre de 2026, seis meses después de lo previsto. Así lo han confirmado los responsables del ADIF que han visitado esta mañana las obras que se están ejecutando en la vía a la altura de la localidad turolense de Sarrión.

Unos trabajos que arrancaron a primeros de año con el objetivo de electrificar la vía. Durante este tiempo también se ha ampliado el gálibo de 19 túneles, se han generado nuevos pasos superiores en 45 puntos, y se han construido tres pasos inferiores.

El subdirector de operaciones de la red convencional este del ADIF, Fernando Ujena, ha explicado que "en el desarrollo de estas actuaciones han surgido algunos imprevistos que han motivado este retraso".

La buena noticia es que los trabajos que se están ejecutando en Teruel capital no afectarán a la estructura del Puente de la Equivocación, recientemente reformado.

Mientras tanto, los trabajadores han sido reubicados en otras residencias de España. Una situación que afecta a una veintena de maquinistas y a diez empleados del ADIF.