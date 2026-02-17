OBRAS FERROCARRIL

Teruel cumple un año sin tren con Zaragoza y Valencia

Mientras tanto, los ocho viajes que la línea soportaba diariamente se están haciendo en autobús, con la consiguiente indignación de los usuarios.

Redacción

Teruel |

Obras de electrificación de la línea a su paso por Teruel capital | ADIF

La Plataforma en Defensa del Ferrocarril Turolense asegura que las obras de electrificación de la línea Zaaragoza-Teruel-Sagunto no finalizarán antes del verano.

Hoy se cumple un año desde que empezaron los trabajos, con una duración prevista de nueve meses, que se ha ido ampliando, según el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), debido a algunas dificultades en el ensanchamiento de los túneles.

El portavoz de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril Turolense, Javier Cortés, lamenta que se esté invirtiendo "tanto tiempo y dinero en una infraestructura desfasada, cuando se podría destinar al verdadero corredor Cantábrico-Mediterráneo".

