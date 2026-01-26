Críticas al mal estado de la red de tren convencional en Aragón

LEER MÁS El ADIF vuelve a limitar la velocidad en los trenes Madrid- Zaragoza

Esas deficiencias obligan a aplicar más de 20 limitaciones temporales de velocidad. Problemas de ese tipo se han detectado también en la línea entre la capital aragonesa y Lérida. Los profesionales llevan tiempo reclamando soluciones a estos problemas que el responsable del Sindicato Ferroviario en Aragón, Luis Carcasona, achaca a la externalización de servicios de los que antes se encargaban RENFE o ADIF, directamente.

Advierten de las malas condiciones de las bases de mantenimiento de Renfe Ingeniería y Mantenimiento, que también sufren falta de material, de personal o herramientas. Incluso hay servicios donde no hay interventores, teniendo que asumir esa tarea los propios conductores. El Gobierno de Aragón está preocupado por el mal estado de la red convencional de mercancías y viajeros. El consejero de Fomento del Gobierno de Aragón, Octavio López, pide la dimisión o cese del ministro Óscar Puente, por convertir la red ferroviaria española, que era la envidia de otros países, en el “hazmerreír” de Europa.

López ha señalado que Aragón, por su gran peso logístico, no puede permitirse perder competitividad por el mal estado de las vías. Pide un plan con plazos sobre la renovación, supervisión y tutela de la red ferroviaria. Mientras tanto siguen las limitaciones de velocidad en el tramo de la red ferroviaria Madrid- Zaragoza- Barcelona. El ADIF ha fijado un límite de 80 kilómetros hora en algunos tramos de la provincia de Tarragona, debido a la presencia de una fisura en la vía. Esta incidencia sigue provocando retrasos en los viajes.