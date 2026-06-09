Teruel saldrá a la calle para reclamar avances en el tren

Teruel saldrá a la calle el próximo 30 de junio para reclamar avances en la línea ferroviaria Zaragoza-Teruel-Sagunto y exigir la construcción efectiva del Corredor Cantábrico-Mediterráneo.

La movilización se ha acordado tras una reunión promovida por la Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales de Teruel, en la que han participado representantes vecinales, empresariales, sindicales, profesionales y políticos de la provincia.

Los asistentes han denunciado los continuos retrasos e incumplimientos que acumulan ambas infraestructuras y han emplazado a la sociedad turolense a respaldar la protesta.

Durante el encuentro han tomado la palabra representantes de las entidades convocantes, así como de la Cámara de Comercio de Teruel, el Movimiento Ciudadano Teruel Existe, el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Teruel, la CNT y el Centro Comercial Abierto de Teruel.

Las entidades participantes volverán a reunirse el próximo lunes para cerrar el manifiesto de la movilización, coordinar adhesiones y decidir el recorrido de la manifestación, convocada para las 19.30 horas del 30 de junio.