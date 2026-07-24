Detenido el autor de hasta 15 incendios en Huesca y alrededores

LEER MÁS Detenido el autor de la explosión de un contenedor en la calle Sancho Abarca en Huesca

La Policía Nacional ha detenido en Huesca al autor de 15 incendios tanto de contenedores urbanos como de zonas de campo y cereal de la periferia de la ciudad. La investigación se inició a raíz de los primeros incendios cometidos el día 16 de mayo cuando, siempre de madrugada, el autor prendió fuego a once contenedores de la ciudad ubicados en las calles Joaquín Costa, José Antonio Llamas Almudevar, Pedro Montserrat (antigua Estrecho Quinto), Los Olivos y José Castán Tobeñas.

No se quedó allí ya que la actividad se incrementó prendiendo fuego a lo largo de varios días de los meses de junio y julio. En junio quemó contenedores ubicados en las calles Pedro Montserrat, Madrid y Cruz del Palmo, una zona de pasto debajo del puente de la calle Magistrado Cecilio Serena, otro contenedor en la calle Los Olivos, una zona de campo en la calle Irene Izarbez, otra zona de campo ubicada entre la ciudad y una residencia de ancianos, con peligro de propagación a la estación eléctrica del AVE, así como a una zona de campo de cereal en el camino del Molino de Bajo. Durante el mes de julio continuó su actividad incendiaria en zonas de campo, una entre un centro comercial y dependencias de la Policía Local de Huesca, y otra en zona de campo de la calle Balsas de Chirín.

La Brigada Provincial de Información ha estado recopilando todos los datos de los servicios de emergencias actuantes, posibles testigos, así como imágenes captadas por las diversas cámaras de video-vigilancia de las que dispone la ciudad. Investigación que ha permitido identificar al autor de los hechos. Un hombre de 33 años que hace diez años también fue detenido como autor de daños por incendios y que se desplazaba en bicicleta lo que le permitía la rapidez de desplazamiento entre los diferentes focos de incendio.

Tras la oleada de incendios provocados, el autor abandonó la ciudad, siendo localizado nuevamente por las patrullas de Seguridad Ciudadana el día 23 de julio, cuando circulaba en una bicicleta que, presuntamente, acababa de sustraer, procediendo a su detención. El 24 de julio pasó a disposición judicial, decretándose su libertad con cargos.