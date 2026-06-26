Refuerzan el operativo para controlar el incendio de La Litera

Preocupación por el virulento incendio forestal en la provincia de Huesca, que afecta a unos 40 kilómetros cuadrados en La Litera, en los términos de Tamarite y Alcampell. 8 cuadrillas terrestres 3 bulldozer y una sección de la unidad militar de emergencias han trabajado toda la noche para controlar las llamas en el flanco más próximo a Fonz.

A los medios del Gobierno de Aragón, del Ministerio o Generarlitat de Cataluña se van a sumar hoy tres hidroaviones o un avión anfibio de la Comunidad Valenciana. A las 9 horas se va a reunir el CECOPI en la sala del 112 para evaluar la evolución del incendio.

Unos 240 vecinos de las localidades de Azanuy, Alins y Calasanz han pasado la noche fuera de sus casas al ser desalojados por prevención.

Fueron realojados en Peralta de la Sal y Monzón. Además, los vecinos de Fonz fueron confinados en sus casas para evitar afecciones por humo a niños y personas mayores.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, se desplazaba a última hora de ayer hasta el puesto de mando fijado en Alcampell donde mostró su preocupación. Las llamas se iniciaron sobre las 11:30 horas cerca de Tamarite de Litera y se propagó muy rápidamente en dirección noreste quemando en unas horas más de 1.000 hectáreas, una virulencia pocas veces vista que obliga a mantener todas las precauciones.

También el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, visitaba ese puesto de mando donde confirmó que la causa fue los trabajos de una cosechadora. Tras la reunión del último CECOPI el consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, explicaba que las condiciones del tiempo y del campo provocaron precisamente esa rápida propagación.

La Guardia Civil, desde todas sus áreas, trabaja dando apoyo preventivo a los equipos de extinción, vigilando municipios. Tb las carreteras autonómicas A-133, A-1237, A-2215 o la A-2216.

La presidenta de la Comarca de La Litera, Tania Solans, en una entrevista en Más de Uno con Alsina, ha explicado que la noche ha sido tranquila dentro de lo que cabe. Están muy pendientes del viento o de las temperaturas para el avance de las tareas de control.

Afortunadamente, las llamas no han alcanzado ningún núcleo urbano, que era la prioridad desde el minuto uno. Los vecinos desalojados de Azanuy no podrán volver hoy a sus casas.