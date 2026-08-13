El incendio avanza sin control hacia la zona de San Juan de la Peña

477 vecinos de nueve localidades siguen evacuados por precaución y 100 turistas de un camping. Además, hay que sumar a las 300 personas que residen en Santa Cruz de la Serós y Binacua que están siendo desalojadas. Hay otro municipio en prealerta Santa Cilia y Protección Civil ha ordenado el confinamiento de Puente la Reina. El consejero de Interior del Gobierno aragonés, Roberto Bermúdez de Castro, insiste en que los esfuerzos se concentran en frenar la cabeza del incendio que se dirige al Paisaje Protegido de San Juan de la Peña.

El incendio ha obligado a cortar en varios puntos las carreteras autonómicas 132, 1.205 y la pista asfaltada que comunica la N-240 con Alastuey. Unos 500 efectivos y 30 medios aéreos trabajan para controlar el incendio. En esas tareas participan miembros de la Unidad Militar de Emergencias. Es el undécimo fuego en el que intervienen en Aragón. El teniente coronel de la UME, Joaquín Núñez, destaca que las condiciones meteorológicas están siendo extremas.

Por cierto, que el SEPRONA ha detenido a un hombre, de 28 años, por el incendio que se inició el lunes en las Peñas de Riglos, en Huesca. Según la investigación de la Guardia Civil, las llamas se iniciaron en una campa donde se almacenaban materiales de construcción para las obras de mejora de la carretera autonómica 132. Al parecer, sólo había un operario que se encargaba de ordenar todos los enseres.