Reivindicaciones laborales

Los bomberos forestales podrían ir a la huelga en plena campaña de incendios

Los bomberos forestales de Aragón han convocado una huelga indefinida, a partir del 18 de agosto, en plena campaña de incendios. Los sindicatos no hay llegado a un acuerdo con la empresa SARGA, que depende del Gobierno autonómico, en sus reivindicaciones laborales y salariales.

Onda Cero Aragón

Zaragoza | (Publicado 07.08.2026 14:10)

Los trabajadores de las brigadas contra incendios no descartan ir a la huelga
Los trabajadores de las brigadas contra incendios no descartan ir a la huelga | DGA

Exigen más medios humanos y materiales, ya que estos profesionales realizan jornadas de hasta 20 horas y sin el descanso que estipula la ley. Entre sus reivindicaciones destacan la creación de brigadas terrestres de 10 componentes durante todo el año y la eliminación de turnicidades contrarias a la conciliación y al descanso. También reclaman una simplificación de horarios con dos horarios, uno de invierno y uno de verano y la contratación del 100 % del operativo, sin bolsa de horas.

Los sindicatos también piden la retribución de la hora de comida además del pago de la dieta para todos los elementos del operativo, un avituallamiento adecuado a cargo de la empresa, con aporte energético y nutricional suficiente, sin que ello elimine el derecho a percibir la dieta.

En materia salarial, reivindican un complemento salarial específico que reconozca y retribuya la peligrosidad, el esfuerzo físico, la toxicidad, la morbilidad, la penosidad y el riesgo psicofísico derivado del estrés en emergencias. Los sindicatos han convocado el lunes una concentración frente al Departamento de Medio Ambiente.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid