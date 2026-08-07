Los bomberos forestales podrían ir a la huelga en plena campaña de incendios

Exigen más medios humanos y materiales, ya que estos profesionales realizan jornadas de hasta 20 horas y sin el descanso que estipula la ley. Entre sus reivindicaciones destacan la creación de brigadas terrestres de 10 componentes durante todo el año y la eliminación de turnicidades contrarias a la conciliación y al descanso. También reclaman una simplificación de horarios con dos horarios, uno de invierno y uno de verano y la contratación del 100 % del operativo, sin bolsa de horas.

Los sindicatos también piden la retribución de la hora de comida además del pago de la dieta para todos los elementos del operativo, un avituallamiento adecuado a cargo de la empresa, con aporte energético y nutricional suficiente, sin que ello elimine el derecho a percibir la dieta.

En materia salarial, reivindican un complemento salarial específico que reconozca y retribuya la peligrosidad, el esfuerzo físico, la toxicidad, la morbilidad, la penosidad y el riesgo psicofísico derivado del estrés en emergencias. Los sindicatos han convocado el lunes una concentración frente al Departamento de Medio Ambiente.