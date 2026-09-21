Agenda de Actividades Ibercaja del 21 al 27 de septiembre de 2026

Estas son las actividades organizadas por la Fundación Ibercaja del 21 al 27 de septiembre de 2026:
Presentaciones
- "El Patio de la Infanta. Umbral del tiempo infinito". Lunes, 21 de septiembre, 19 h. Fundación Ibercaja presenta El Patio de la Infanta. Umbral del tiempo infinito, escrito por Magdalena Lasala. Una publicación especial, con motivo del 150 aniversario de la entidad, que recorre cinco siglos de historia de uno de los espacios más singulares de Zaragoza, desde la antigua Casa Zaporta hasta nuestros días. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Cada poro de mi piel rezuma poesía, obra de Mariano Ramos". Jueves, 24 de septiembre, 19 h. El pasado 11 de diciembre, se celebró en Fundación Ibercaja Patio de la Infanta la 12ª edición de los Premios Aragón Solidario que convoca Heraldo de Aragón con la colaboración de Fundación Ibercaja para ayudar a proyectos sociales. Mariano Ramos, consiguió en esta convocatoria de los Premios Aragón Solidario el reconocimiento de su obra que nos presenta y que lleva por título "Cada poro de mi piel rezuma poesía". Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza
Conferencias
- "Presentación del informe de UNICEF sobre infancia, adolescencia y bienestar digital en Aragón". Martes, 22 de septiembre, 11 h. Con la voz de más de 2.800 niños, niñas y adolescentes de Aragón, este estudio se convierte en la investigación de mayor alcance a nivel mundial sobre el impacto de la tecnología en la infancia y adolescencia. Con grandes expertos en la materia. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Cómo impacta el entorno en la educación con Heike Freire y Jaime Buhigas". Martes, 22 de septiembre, 19 h. En los últimos años, hemos tomado una mayor conciencia sobre la influencia del entorno en las personas, especialmente en su bienestar y en los procesos de aprendizaje. El espacio que habitamos no es neutro: moldea nuestras emociones, nuestras relaciones y nuestra forma de comprender el mundo. En este contexto, Heike Freire centrará su intervención en el impacto del entorno natural en el desarrollo cerebral y emocional. Por su parte, Jaime Buhigas abordará la importancia de la belleza, el orden y la geometría en el espacio educativo. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Tabaco y vapeo: lo que hace a tu cuerpo desde la primera calada". Martes, 22 de septiembre, 18.30 h. A cargo de la Dra. Isabel Nerín de la Puerta, medicina familiar, comunitaria y neurología. Presidenta de la asociación Aragón Libre de Tabaco; el Dr. Francisco Javier García Tirado, cirugía torácica. Presidente del COMZ y con invitado especial Jesús Cortés, brigada de seguridad ciudadana de la policía nacional. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Los Presupuestos Generales del Estado: el difícil equilibrio de las cuentas públicas". Martes, 22 de septiembre, 18.30 h. Los Presupuestos Generales del Estado son clave para la buena gobernanza económica y el control efectivo de los parlamentos como representantes de los ciudadanos, apoyados en instituciones fiscales independientes. Imparte Cristina Herrero Sánchez, vocal asesora en la Intervención General de la Administración del Estado desde junio de 2026. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Encuentro con el embajador de Irlanda". Miércoles, 23 de septiembre, 19 h. Brian Glynn es el Embajador de Irlanda en España desde el 1 de septiembre de 2025. Regresó a Madrid tras haber ocupado anteriormente los cargos de Tercer Secretario y Jefe Adjunto de Misión en la Embajada de Irlanda en Madrid (1999-2001). Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Cómo tomar decisiones empresariales estratégicas en un mundo incierto". Jueves, 24 de septiembre, 18.30 h. La geopolítica ya no es solo una cuestión de política internacional: Es una cuestión de Estrategia Empresarial y de Cuenta de Resultados. Masterclass dirigida por Pedro Yus, Consultor y formador, ex Director Comercial y Exportación de diversas empresas multinacionales y pymes. Campus Fundación Ibercaja. Monasterio de Cogullada. 50014 Zaragoza.
Exposiciones
- "Pintores románticos ingleses en la España del siglo XIX". El Palacio de Larrinaga de Fundación Ibercaja reabre sus puertas al público a través de visitas guiadas con una propuesta excepcional: la exposición Pintores románticos ingleses en la España del siglo XIX, una muestra que invita a descubrir, al mismo tiempo, la belleza de este singular espacio patrimonial y la fascinación que despertó España en la mirada de los artistas británicos del XIX. Fundación Ibercaja Palacio de Larrinaga. Miguel Servet, 123. 50013, Zaragoza. Consultar horarios de visitas guiadas.
- "Exposición Conjunta: Craft & Cuerpos etéreos". Del 09 de septiembre al 23 de octubre de 2026. Llega una nueva exposición a Espacio Joven, esta vez es una exposición conjunta donde, en un contexto marcado por la inmediatez, los algoritmos y las nuevas formas de creación digital, esta exposición reivindica el proceso artístico, la materia y la huella humana como elementos esenciales de la creación. En Craft, Alicia Blasco combina ilustración digital y técnicas textiles. Por su parte, Cuerpos Etéreos, de Estela Ferrer Peraire, explora la condición humana a través de formas escultóricas abstractas y orgánicas. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando el Católico, 1-3. 50006, Zaragoza. De lunes a viernes de 8.30 a 20.30 h y sábados de 9 a 14 h.
- "Parada Asalto 2026". Del 11 de septiembre al 06 de noviembre de 2026. Parada Asalto llega a Espacio Joven Fundación Ibercaja para ampliar el recorrido de su exposición y acercar al público el arte contemporáneo y los procesos creativos que hay detrás de cada obra. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando el Católico, 1-3. 50006, Zaragoza. De lunes a viernes de 8.30 a 20.30 h y sábados de 9 a 14 h.
- "Exposición fotográfica. Cuatro años de rastro visual". Desde el 4 de septiembre de 2026 hasta el 29 de septiembre de 2026. Fundación Ibercaja Actur acoge en el mes de septiembre una muestra fotográfica que conmemora el 4º aniversario del Magazine FOCOS, y que pone el broche de oro a la edición del libro conmemorativo. Fundación Ibercaja Actur. Antón García Abril, 1. 50018, Zaragoza. De lunes a viernes, de 9 a 20h. y sábados, de 9 a 13h.
- "Mercedes-Benz. Motorsport. El espíritu de las Flechas de Plata". Desde el 26 de marzo de 2026 hasta el 30 de enero de 2027. Mobility City trae de la mano de Mercedes - Benz la evolución del monoplaza de competición, pasando desde los años 30 hasta la actualidad. Por primera vez, el Mercedes - Benz Museum abre sus puertas más allá de Stuttgart, para poder disfrutar en España algunas de sus mejores piezas. Mobility City. Plaza Lucas Miret, s/n. 50018, Zaragoza. De martes a sábado de 10 a 14 h y de 16 a 20 h. Domingos y festivos de 10 a 14.