El Aeropuerto de Zaragoza tendrá 32 destinos a 15 países

La oferta se eleva ya hasta los 32 destinos con el objetivo de convertir esa terminal en el aeropuerto de referencia del Valle del Ebro, ya que aglutina a 2,8 millones de viajeros potenciales que residen en un radio de un máximo de hora y media. La previsión es alcanzar 1,3 millones de pasajeros al año.

El Gobierno aragonés y el Ayuntamiento van a sacar a licitación estas rutas por un importe de 8,8 millones de euros anuales durante cinco ejercicios que sufragarán ambas administraciones públicas. Entrarían en servicio el próximo verano. El presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, destaca el retorno económico de esta inversión.

Por ejemplo, se recuperan los vuelos nacionales a Santiago de Compostela, Alicante, Málaga e Ibiza. Además, Zaragoza volverá a tener conexión con París y Venecia y se amplían los destinos a Italia, en concreto, con Pisa, Nápoles y Palermo. También habrá rutas a Mánchester, Düsseldorf, Oporto, Tánger, Suiza, y a ciudades de Europa del Este como Praga, Bratislava, Budapest, Varsovia, Cracovia, Sofía y Suiza. La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, destaca que estos destinos sitúan a Aragón como un polo económico y permitirá atraer turismo.

Además, de estas nuevas rutas se consolidan las conexiones actuales a Londres, Bruselas, Roma, Milán, Marrakech y a las islas Canarias y Baleares.