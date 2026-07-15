La vivienda, las infraestructuras y los vuelos centran los anuncios Chueca

Este miércoles ha empezado el debate sobre el estado de la ciudad en Zaragoza. En su discurso, la alcaldesa, Natalia Chueca, ha sacado pecho por su gestión y ha hecho varios anuncios. Por ejemplo, 250 nuevos pisos públicos en Arcosur y Santa Isabel, 4,7 millones para rehabilitación de viviendas y otros 17 millones para la transformación verde del entorno del Canal Imperial.

Chueca también ha anunciado que encargará un estudio a la Universidad de Zaragoza para diseñar el transporte de alta capacidad hasta Arcosur y en la línea Este-Oeste. También adelanta que habrá más reformas de calles. Se actuará en calle Santander, Francisco Vitoria, María Lostal, Avenida San José, Paseo María Agustín y Paseo Pamplona. La alcaldesa destaca la inversión en esta materia.

Como medida de fomento de la natalidad, Chueca ha anunciado un cheque bebé de 300 euros, canjeable en farmacias, por cada niño nacido o adoptado. Cantidad que aumentará a 400 euros en el caso de niños con discapacidad. Se podrán beneficiar las familias empadronadas desde hace 5 años o más.

También habrá novedades relacionadas con el aeropuerto. En concreto, un convenio con el Gobierno de Aragón que se firmará después del verano para triplicar los destinos y duplicar los países conectados con Zaragoza. Se podrá volar a 30 ciudades de 11 países.

LA OPOSICION REACCIONA AL DISCURSO DE CHUECA

Desde la oposición, los grupos municipales acusan a Chueca de ser autocomplaciente. Desde la izquierda, la portavoz de ZeC, Elena Tomás, y la del PSOE, Lola Ranera, critican la escasa inversión en gasto social o las políticas de marketing de la alcaldesa.

La concejal no adscrita, Marisa Gaspar, acusa a Chueca de ocultar sus fracasos respecto, por ejemplo, al Parque de Atracciones. Para la portavoz de VOX, Eva Torres, Chueca vive en una Zaragoza imaginaria.