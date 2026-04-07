Chueca volverá a licitar el Parque de Atracciones si los socios no llegan a un acuerdo

En su entrevista mensual en Onda Cero, Natalia Chueca también se ha referido a la concesión de los centros deportivos Tenerías, Palafox y Alberto Maestro, que termina el próximo 30 de abril, con la intención de la UTE que gestiona las instalaciones de no seguir adelante con el servicio una vez finalice el contrato. La alcaldesa firmó la semana pasada una orden de continuidad forzosa que la UTE pretende recurrir, algo que para la alcaldesa "no tiene ningún recorrido porque la empresa está obligada por ley". Y ha asegurado que "todos los usuarios pueden estar tranquilos porque van a seguir recibiendo ese servicio".

Sobre otros asuntos, la alcaldesa ha explicado que Zaragoza no está al margen de las consecuencias económicas de la guerra en Irán. El impacto económico en la flota de vehículos municipales y de Policía Local que deben tener el depósito de combustible lleno a diario es menor, según Chueca, gracias a que "llevamos años haciendo los deberes y empezamos la transición hacia vehículos eléctricos e híbridos por lo que el impacto es menor". Sin embargo, sí que habrá que hacer un mayor esfuerzo económico para asfaltar las calles. "El asfalto se hace, básicamente, a base de petróleo y por lo tanto la primera modificación de crédito que impulse va a ser para incrementar esa partida".

Mientras avanzan obras como la de Avenida Valencia o San Miguel, el gobierno de Chueca sigue trabajando en la planificación de nuevas intervenciones. Una de las que ha anunciado recientemente es la continuación de César Augusto, desde Ramón y Cajal hasta la Puerta del Carmen, después de inaugurar la semana pasada el tramo renovado para cambiar la losa del parking de Salamero. "Este es uno de los proyectos que he pedido al equipo de infraestructuras para alcanzar toda la avenida. Yo creo que podría estar en obras a finales de 2027".