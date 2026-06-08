Chueca defiende la actual acumulación de obras: "Merecerá la pena"

"El resultado merecerá la pena", asegura Natalia Chueca a la hora de responder a las quejas de vecinos de Zaragoza que sobre el impacto que tiene para la actividad diaria de la Ciudad la coincidencia de un considerable número de obras. "Si los gobiernos anteriores hubiesen ido invirtiendo y transformando calles y avenidas en cada mandato, ahora seguiríamos ese mismo y la Ciudad estaría acostumbrada a que esto fuera habitual".

Tras el cierre definitivo este verano del Parque de Atracciones y las críticas de la oposición a la gestión de su gobierno, Chueca ha sido especialmente crítica con la portavoz de VOX, Eva Torres, quien ha acusado de mala gestión al gobierno de Chueca y ha anunciado una moción solicitando el cese del director general de proyectos estratégicos, Ignacio Ruíz de Temiño. "La portavoz de VOX, que se preocupe de sus problemas internos y que venga a ser constructiva", ha sentenciado la alcaldesa, que, además, ha acusado a Torres de asumir el mismo discurso de los grupos de izquierdas al señalar con nombre y apellidos.

Natalia Chueca también ha hecho referencia a las palabras dirigidas a los concejales de ZEC en el último Pleno Ordinario tras abstenerse en la votación para aprobar una declaración de condena por las pintadas contra su persona aparecidas en el entorno de la antigua cárcel de Torrero, preguntándoles cómo creían que se pueden sentir sus hijos o su madre ante esas pancartas. "Sobre todo a mi madre la tengo muy preocupada. A mis hijos ya les he explicado que es una situación de intentar intimidarme, pero mi madre está más asustada y no lo lleva bien", ha indicado.