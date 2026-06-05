VERANO 2026

Félix Brocate: "Zaragoza es la ciudad con más piscinas municipales por habitante"

Este sábado abren 21 de las 22 instalaciones; todas menos la del Palacio de los Deportes que se sumará a la red de piscinas municipales el próximo lunes, cuando después de cerrar la piscina climatizada se pueda trasvasar el agua al vaso exterior y ahorrar medio millón de litros de agua. Los precios se mantienen como en años anteriores. La temporada terminará el 30 de agosto, pero se mantendrán abiertas hasta el 6 de septiembre las piscinas de La Granja, Actur, Delicias y Alberto Maestro.

José Antonio Alaya

Zaragoza |

Queda prohibido el consumo de alcohol fuera de las zonas del bar o las pérgolas. Tampoco se podrá acceder a las instalaciones con bicicletas, patinetes o cualquier vehículo de movilidad personal; y no estará permitido el uso de altavoces, para garantizar el relax y el descanso de los usuarios que buscan en la piscina un espacio de paz y tranquilidad.

El concejal de deportes, Félix Brocate ha explicado que el consumo de alcohol en el recinto de las piscinas tenía que limitarse para evitar problemas de convivencia. "Se han producido en los últimos años situaciones molestas para gente que va a disfrutar, descansar y pasarlo bien en la piscina". Para el cumplimiento de estas normas es imprescindible la implicación de los empleados de las instalaciones. "Yo quiero romper una lanza por ellos. No es fácil estar 91 días en verano, sábados y domingos, trabajando por los demás", ensalza el concejal.

En cuanto a los precios, se mantienen las tablas de los últimos años. Los abonos siguen costando 77 euros para adultos, 46,30 para menores de 18 años y 35 euros para la tercera edad. Las entradas de día para adultos costarán 4 euros de lunes a viernes y 4,70 los sábados y festivos. Los menores de 18 pagarán 2,70 entre semana y 3 euros los sábados y festivos. Para la tercera edad, el precio será de 2,60 de lunes a viernes y 2,80 euros los sábados y festivos. Además, ante las más que probables olas de calor, se seguirán aplicando importantes rebajas en las entradas de de día. Este viernes termina el periodo de venta anticipada con 5%, que ya supera los 7500 abonos, superando con mucho los 6000 del verano pasado.

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